كيف تؤثر عاداتك الغذائية على ظهور حب الشباب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة طبية فرنسية أن العادات الغذائية السيئة والضغوط المتزايدة، فضلا عن الروتين القاسى للعناية بالبشرة، من أهم العوامل المرتبطة بظهور "حب الشباب".
وعرض البحث الطبى فى المؤتمر الأوروبى الـ28 للأكاديمية للأمراض الجلدية والتناسلية الذى عقد مؤخرا في مدريد. وقالت بريجيت درينو الباحثة المشتركة فى جامعة (نانت) فرنسا "للمرة الأولى تتيح لنا هذه الدراسة تحديد أهم عوامل التعرض المرتبطة بحب الشباب من استجواب المريض قبل أى وصفة طبية للعلاج".
وأظهرت النتائج أن عدداً كبيراً من الأفراد المصابين بحب الشباب بواقع (48.2%) يستهلكون منتجات الألبان يوميًا مقارنة بالأفراد الذين لا يستهلكون (38.8%) وكان الاختلاف مهمًا من الناحية الإحصائية لعصائر أو شراب الصودا (35.6% مقابل 31%)، والمعجنات والشيكولاتة (37% مقابل 27.8%) والحلويات (29.7% مقابل 19.1%).
ومن الغريب أن 11% من الذين يعانون من حب الشباب يستهلكون بروتينات مصل اللبن مقابل 7% دون حب الشباب، و11.9% من الذين يعانون من حب الشباب يستهلكون المنشطات الابتنائية "هرمونات طبيعية وصناعية معا" مقابل 3.2% دون حب الشباب.
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