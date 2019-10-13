شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا: جهاز جديد للعلاج الإشعاعي للسرطان يعالج 40 مريضًا في اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مستشفى «جروت شور» التعليمي الحكومي في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا عن جهاز جديد للعلاج الإشعاعي للأورام السرطانية قيمته 36 مليون راند جنوب أفريقي (الدولار يوازي 15ر15 راند)، يمكنه علاج أكثر من 40 مريضا يوميا.

وقالت البروفيسور جانيت باركس، رئيس قسم علاج الأورام بالإشعاع بالمستشفى، حسب وكالة (جراوند أب)، الإخبارية، في كيب تاون، إن القسم يستقبل حاليا ما يزيد على ثلاثة آلاف مريض جديد بالأورام سنويا، وكل عام العدد في زيادة وأكثر من 60% من هؤلاء المرضى تتطلب حالاتهم المعالجة بالإشعاع.

من جانبها، ذكرت نانيت جوبيرت، إخصائية العلاج الفيزيائي، أن الجهاز الجديد يشبه التصوير المقطعي المحوسب (سي تي)، الذي تستخدم فيه معالجة الكمبيوتر لإنشاء صور مقطعية لتوفير معلومات أكثر تفصيلا، وهو لا يصدر أي ضوضاء وكل شىء موجود بالجهاز مما يجعله أكثر أمانا، لافتة إلى أنه يمكن إنجاز العلاج الكامل في غضون 6 أشهر، وهذا أكثر سرعة بأربع مرات عن العلاجات القياسية.