بنيامين نتنياهو يُطمئن والدة الفتاة الإسرائيلية المحتجزة في روسيا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصل بوالدة الفتاة الإسرائيلية نعاما يساسخار المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، وبحسب التقارير الإعلامية، فإن نتنياهو أكد لوالدة الفتاة خلال الاتصال الذي أجراه يوم الجمعة، أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل الإفراج عن يساسخار، وطلب من والدتها أن تعبر عن دعمها لابنتها، وتبلغها بأنه يبذل الجهود لتسوية القضية.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أنه "عمل شخصيا على مدار الأسابيع الأخيرة حول ملف المواطنة نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا، وتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لسوتشي قبل عدة أسابيع، وطرح هذا الموضوع مرة أخرى أثناء المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما هذا الأسبوع".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحكم الصادر بحق نعاما يساسخار "غير متناسب مع الأعمال التي تتهم بارتكابها".

وكانت محكمة روسية قد أصدرت على المواطنة الإسرائيلية، التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وتم اعتقالها في أبريل الماضي، حكما بالسجن لمدة 7.5 سنة بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها.

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