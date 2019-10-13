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ما هو التهاب العضلات وأعراض الإصابة به؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب العضلات من الأمراض الالتهابية غيرالشائعة ويسبب ضعف العضلات وانهيارها، وهذا يمكن أن يؤثر على العضلات في جميع أنحاء الجسم، كما يجعل الحركات البسيطة صعبة بما فى ذلك صعود السلم أو رفع الأشياء أو النهوض من الجلوس للوقوف، وفقا لما ذكره موقع "هوبكنز ميديسين". أسباب التهاب العضلات

السبب الدقيق لالتهاب العضلات غير معروف، وغالبًا ما يحدث عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 60 عامًا، ونادراً ما يحدث ذلك عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.

وقد يكون السبب رد فعل المناعة الذاتية عندما يهاجم الجسم أنسجته. في بعض الحالات ، قد يؤدي الدواء إلى الحساسية التي تسبب تهيج العضلات وتلفها، لكن في معظم الحالات، لا يستطيع مقدمو الرعاية الصحية العثور على السبب الدقيق للحالة.

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أعراض التهاب العضلاتتؤثرهذه الحالة على العضلات في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن تؤثر على القدرة على الركض أوالمشي أو رفع الأشياء.

 يمكن أن يؤثر أيضًا على العضلات التي تسمح لك بالأكل والتنفس.

 

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب العضلات:

  • آلام العضلات وتصلبها.
  • ضعف العضلات، وخاصة في البطن والكتفين والذراعين والوركين.
  • آلام المفاصل والتصلب.
  • عدم القدرة على التقاط أنفاسك.
  • مشاكل في البلع.
  • عدم انتظام ضربات القلب، إذا أصبحت عضلة القلب ملتهبة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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