شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب العضلات وأعراض الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب العضلات من الأمراض الالتهابية غيرالشائعة ويسبب ضعف العضلات وانهيارها، وهذا يمكن أن يؤثر على العضلات في جميع أنحاء الجسم، كما يجعل الحركات البسيطة صعبة بما فى ذلك صعود السلم أو رفع الأشياء أو النهوض من الجلوس للوقوف، وفقا لما ذكره موقع "هوبكنز ميديسين". أسباب التهاب العضلات السبب الدقيق لالتهاب العضلات غير معروف، وغالبًا ما يحدث عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 60 عامًا، ونادراً ما يحدث ذلك عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.

وقد يكون السبب رد فعل المناعة الذاتية عندما يهاجم الجسم أنسجته. في بعض الحالات ، قد يؤدي الدواء إلى الحساسية التي تسبب تهيج العضلات وتلفها، لكن في معظم الحالات، لا يستطيع مقدمو الرعاية الصحية العثور على السبب الدقيق للحالة.

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أعراض التهاب العضلاتتؤثرهذه الحالة على العضلات في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن تؤثر على القدرة على الركض أوالمشي أو رفع الأشياء.

يمكن أن يؤثر أيضًا على العضلات التي تسمح لك بالأكل والتنفس.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب العضلات: