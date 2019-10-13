ما هو التهاب العضلات وأعراض الإصابة به؟

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السبب الدقيق لالتهاب العضلات غير معروف، وغالبًا ما يحدث عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 60 عامًا، ونادراً ما يحدث ذلك عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.
وقد يكون السبب رد فعل المناعة الذاتية عندما يهاجم الجسم أنسجته. في بعض الحالات ، قد يؤدي الدواء إلى الحساسية التي تسبب تهيج العضلات وتلفها، لكن في معظم الحالات، لا يستطيع مقدمو الرعاية الصحية العثور على السبب الدقيق للحالة.
يمكن أن يؤثر أيضًا على العضلات التي تسمح لك بالأكل والتنفس.
تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب العضلات:
- آلام العضلات وتصلبها.
- ضعف العضلات، وخاصة في البطن والكتفين والذراعين والوركين.
- آلام المفاصل والتصلب.
- عدم القدرة على التقاط أنفاسك.
- مشاكل في البلع.
- عدم انتظام ضربات القلب، إذا أصبحت عضلة القلب ملتهبة.
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