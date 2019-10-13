شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على قدم ناعمة وجلد صحي خالٍ من التشققات؟ والان مع التفاصيل

مع قدوم فصل الشتاء يتأثر الجلد كثيرا بالبرودة، لذا تسعى النساء للحفاظ على مظهر صحي للجلد خاصة أقدامهن، حيث تتأثر بدرجة كبيرة من البرد وتعاني من التشققات.

وللحصول على قدم جميلة وناعمة وجلد صحي خالٍ من التشققات والخشونة يتطلب ذلك عناية دورية بهما.

وتقدم لنا خبيرة التجميل والبشرة منى الجمل روتينا دوريا للعناية بالقدمين بطريقة صحيحة، وتقول: "للحصول على قدم صحية ناعمة خالية من العيوب يجب أن تكون هناك عناية يومية وأسبوعية بالقدمين".

ووجهت الجمل بعض النصائح للعناية اليومية بالقدم عن طريق الآتي:

- غسل القدمين جيدا مرة على الأقل يوميا بمستحضرات تنظيف تحتوي على نسبة عالية من كريم الترطيب وتجفيفها جيدا بفوطة ناعمة لضمان جفافها وعدم نمو الفطريات حول الأصابع.

- ترطيب القدمين جيدا مرة يوميا ويفضل مساءً بكمية من الفازلين المخلوط بكريم "بانثينول" الموجود في الصيدليات، والحرص على ترطيب الكعبين وباطن الأصابع ووجه القدم ولا نضعه بين الأصابع.

أما الخطوات الخاصة بالعناية الأسبوعية بالقدم فتتمثل في الآتي:

- وضع القدمين في ماء ساخن بقدر تحملك له مخلوط بشاور جيل يحتوي على نسبة ترطيب أو ملح خشن وخل لمدة ربع ساعة.

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- نقوم بفركها جيدا بواسطة حجر القدمين لإزالة الجلد الميت وتشطف بالماء البارد وتجفف جيدا وترطب بواسطة الكريم.

- بعد جفافه نضع كريم "كارباميد" الذي يقوم بالترطيب الشديد للجلد وتفتيحه ثم ارتداء كيس بلاستيك وشراب قطني لمدة نصف ساعة.

- ننزع الشراب والكيس ونقوم بفرك القدمين بحجر ناعم في شكل دائري، وتشطف وتجفف جيدا وترطب بكريم الترطيب.

وعلى المدى البعيد عليك اتباع الآتي:

- لضمان صحة القدمين على المدى الطويل ينصح بارتداء شراب قطن يتم تغييره يوميا.

- عدم ارتداء الأحذية ذات الكعب لفترات طويلة (يفضل في المناسبات فقط) وارتداء حذاء طبي مريح في تنقلاتك اليومية.

- عند شراء حذاء جديد ينصح بشرائه في نهاية اليوم لأن القدم تتعرض للانتفاخ على مدار اليوم وتكون في أكبر حجم لها بنهايته، وذلك لضمان الحصول على حذاء مريح.

وبذلك نكون قد حصلنا على قدم صحية ناعمة خالية من التشققات.