شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب ذهابك للحمام بعد تناول القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لها العديد من العشاق ففور الاستيقاظ يذهب عشاقها لتناول فنجان منها على الريق، ولكن يلاحظ مفضلوها أن فور تناولهم لهذا الفنجان يذهبون لقضاء حوائجهم فى الحمام دون معرفة السبب، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة ووفقا لموقع "healthline".

بعض الأشخاص عشاق القهوة يعتقدون أن السبب فى الذهاب للحمام فور تناولهم لها يرجع إلى سخونيتها، أى درجة حرارتها اعتقادا منهم أنها السبب فى ذلك، ولكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

نجد أن البعض يعتقد أن السبب وراء الذهاب للحمام فور تناوله لفنجان القهوة يرجع إلى السكر المضاف إليها، ولكن هذا الأمر يحدث أيضا للأشخاص الذين يفضلون تناول سادة أى بدون إضافة سكر لها، وهذا هو السبب وراء إجراء العديد من الدراسات الطبية التى أوضحت أن مادة الكافيين المتواجدة في القهوة هي السبب في التأثر علي الأمعاء، وتزيد من فرص حركتها وهذا هو السبب وراء الشعور بالرغبة في الذهاب للمراحيض.

Advertisements

وهناك العديد من الأطباء الذين يستخدمون القهوة لعلاج الإمساك عند الأشخاص، حيث أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة دور القهوة في تحريك الأمعاء بشكل كبير، والتخلص من الأطعمة المتواجدة في المعدة بشكل كبير، ولذا لا تتردد في تناولك لفنجان من القهوة في الصباح.

وأشار التقرير إلى أن تناول القهوة على الريق يتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية، وكزيادة فرص الإصابة بقرح المعدة، ولذا أنت فى غنى عن هذا الأمر، وعليك تناول فنجان منها بعد تناولك لوجبة الإفطار.