س وج ..كل ما تريد معرفته عن النزلة المعوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النزلة المعوية من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وهى عبارة عن التهاب شديد فى المعدة والامعاء نتيجة عدوى فى الجهاز الهضمى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن النزلة المعوية وفقا لما ذكره موقع webmd وهى:

س: ما هى أسباب الإصابة بالنزلة المعوية؟

س: ما هى أسباب الإصابة بالنزلة المعوية؟ ج: 1: نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث. 2: الإصابة بفيروس الروتا وهوالسبب الاكثر شيوعا للنزلة المعوية بيت الاطفال والرضع. 3: الاصابة ببكتيريا السالمونيلا، وهي من أبرز الأسباب التى تسبب النزلة المعوية. Advertisements س: ما هى أعراض الإصابة بالنزلة المعوية؟

س: ما هى أعراض الإصابة بالنزلة المعوية؟ ج: 1: ألم شديد فى البطن والأمعاء. 2: الغثيان والقيء المستمر. 3: الاسهال والمغص المستمر. 4:تشنجات وصداع شديد. 5: جفاف الجلد والفم والشعور الدائم بالعطش. س: ما هو علاج النزلة المعوية؟ ج: س: ما هو علاج النزلة المعوية؟ ج: يكون علاج النزلة المعوية حسب عمر المريض وذلك عن طريق تناول الأدوية والمسكنات مع تناول السوائل الدافئة والشوربة، والاكثارمن تناول الخضروات والفواكه التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الفيروسات والعدوى، وينصح بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية فى هذه الفترة.

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