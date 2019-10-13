شكرا لقرائتكم خبر عن البروكلى أفضل اختيار لمرضى النقرس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل الذى يمكن السيطرة عليه غالبًا من خلال مراقبة النظام الغذائى للمريض، فمن المهم تجنب الأطعمة الغنية بحمض اليوريك لأن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يزيد من يتفاقم الأعراض.
ووفقا لموقع " healthline" هناك الكثير من الأطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة منخفضة من حمض اليوريك، البروكلى هو واحد منهم، لهذا السبب يعد البروكلى خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من النقرس.
يحتوى البروكلى على العديد من المركبات المضادة للأكسدة (مقاتلات الالتهاب)، اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على البروكلي يمكن أن يساعد في محاربة العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك النقرس.
سواء كنت تفضل السيقان أو الأزهار فإن جميع أجزاء البروكلى تحتوى على مركبات مغذية تفيد الأشخاص الذين يعانون من النقرس.
والنقرس هو نتيجة لحالة يطلق عليها الأطباء فرط حمض يوريك الدم، يبدأ حمض اليوريك الزائد في التجمع في المفاصل والأنسجة وسوائل الجسم، نتيجة لذلك يصاب بعض الأشخاص بأعراض النقرس.
عوامل الخطر الأخرى لمرض النقرس تشمل: البدانة، ووجود حالات صحية مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو ضعف وظائف الكلى أو قصور القلب الاحتقاني.
غالباً ما يتطلب منع نوبات النقرس المستقبلية مجموعة من التغييرات فى نمط الحياة، وفى بعض الأحيان الأدوية، ولكن يجب إجراء تغييرات في النظام الغذائى.
والأطعمة التالية تحتوى على نسبة عالية من اليوريك:
- المشروبات الكحولية، خاصة البيرة.
- اللحوم الحمراء مثل لحم البقر.
- المأكولات البحرية.
- المحار مثل المحار أو بلح البحر.
- المشروبات الغازية المحلاة بالسكر وعصائر الفاكهة.
كانت هذه تفاصيل خبر البروكلى أفضل اختيار لمرضى النقرس.. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.