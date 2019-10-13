شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة هتحارب التجاعيد وخطوط البشرة وتخليكى على طول شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيخوخة من أكثر المراحل العمرية التى تخشى النساء الوصول إليها، وذلك خوفا على جمالهن وبشرتهن من التجاعيد والخطوط الوجه التى تؤثر على البشرة، وقد يلجأن لوضع الكريمات والماسكات التى تؤثر على البشرة وتجهدها.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الخضراوات والفواكه التى تعمل على الوقاية من التجاعيد وخطوط البشرة وتعمل على نضارتها وجمالها وهى:

1: الجرجير، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة البشرة وتحد من التجاعيد وتؤخر عملية الشيخوخة ومنها "الكالسيوم، البوتاسيوم، الجرجير".

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2: الفلفل الأحمر يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات المضادة للالتهاب والتجاعيد وتحافظ على البشرة.

3: البابايا واحدة من الفواكه الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن التى تحسن البشرة وتحميها من التجاعيد وتقلل الخطوط الدقيقة التى تظهر على البشرة.

4: العنب البرى، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وأ والمواد المضادة للأكسدة التى تحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة ووقايتها من التجاعيد.

5: الطماطم، من أفضل أنواع الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تعمل على نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.