4 طرق للتعامل مع تساقط الشعر فى فصل الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد تساقط الشعر مع دخول فصل الشتاء، وذلك نتيجة التعرض للهواء الجاف فى الحار والذى يعمل على امتصاص الرطوبة من فروة الرأس، كما يجعلها جافة، مما يسبب التلف والتساقط ويزيد من الإصابة بقشرة الشعر، لذلك ينصح دائما بالاهتمام بصحة الشعر فى فصل الشتاء لوقايته من التساقط والتلف وذلك بـ 4 طرق وفقا لما ذكرهم موقع bebeautiful وهم:
1: الاهتمام بتدليك الشعر بالزيوت الطبيعية لتعويضه الزيوت التى افتقدها وللوقاية من تساقط الشعر وجفافه، وذلك عن طريق استخدام زيت "الزيتون، الجرجير، اللوز، الجوجوبا"، وتدليك الشعر بهم جيدا.
2: ينصح بالإكثار من تناول الفيتامينات المهمة لصحة الشعر، أو تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الشعر وتحميه من التساقط والتلف والقشرة.
3: اختيار الشامبو والبلسم المناسب للشعر وضد القشرة للوقاية من الالتهاب والتساقط، وأن يكون خاليا من المواد الكيميائية التى تؤثر على صحة الشعر وتسب التلف.
4: الإكثار من شرب المياه، فهى من أفضل الطرق الطبيعية للوقاية من تساقط الشعر والحفاظ على صحته ورطوبته ووقايته من الجفاف.
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