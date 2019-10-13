6 أسباب لا تعرفها وراء شعورك بالألم فى الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يستيقظ وهو يشعر بالألم فى جميع الجسم، وفى بعض الأحيان لا يعرف السبب، وهناك أسباب مرضية دائمة تسبب الألم المزمن، بينما توجد أسباب عرضية تحدث بسبب برودة الطقس على سبيل المثال، وإليك مجموعة من الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الجسم، وفقا لموقع doctor.
أسباب ألم الجسم 1- نزلات البرد وألم العظام
من أعراض نزلات البرد سيلان الأنف، وقد تبدأ فى تجربة الأوجاع بجسمك أثناء تعافيك، وقد تبدأ فى الشعور بالتيبس والألم في عظامك.2- الأنفلونزا وآلام الجسمتشمل أعراض الأنفلونزا الحمى والإرهاق والضعف والصداع والتهاب الحلق والأنف المسدود والقشعريرة والأوجاع، يُعتقد أن آلام العضلات ناتجة عن المواد الكيميائية الطبيعية الصادرة عن جسمك، لمساعدة خلايا الدم البيضاء على مقاومة العدوى، لذلك فإن الأوجاع وألم الجسم غالباً ما تكون علامة على أن جسمك يعمل لمكافحة الأنفلونزا.
3- الطقس البارد وآلام الجسمقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل من ألم وتصلب متزايد فى العظام خلال الأشهر الباردة، قد يكون ذلك بسبب الضغط الجوى المنخفض يكون له تأثير على المفاصل، أو أنه يشجع الالتهاب ، مما يجعل حركة المفصل أكثر إيلامًا، بالإضافة إلى ذلك، أثناء الطقس البارد، يركز الجسم على الدورة الدموية حول القلب والأعضاء الرئيسية، بعيدًا عن العضلات والمفاصل ونتيجة لذلك، قد تبدو المفاصل أقل مرونة. 4- نقص التغذية وأوجاع الجسمهناك عدد من الهياكل في المفصل - بما في ذلك العظام والغضاريف والأربطة والأوتار والكولاجين - والتي تحتاج إلى مصدر جيد للعناصر الغذائية للحفاظ على صحتنا.
العناصر الغذائية الرئيسية لصحة المفاصل تشمل فيتامين (د) وفيتامين (سي) والكالسيوم، ويجب زيادة الأطعمة مثل البروكلي والسبانخ والثوم والفلفل واللوز واللفت والطماطم وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد من الالتهابات، مثل الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.
من المحتمل أن يكون للشعور بالإجهاد والتوتر الشديد تأثير على صحتك الجسدية، حيث إن التوتر المستمر يسبب ألم المفاصل والظهر والرقبة والأكتاف.6- وضعية الجسم الخاطئة وآلام الجسم
يمكن ربط غالبية آلام الرقبة والظهر بوضعية الجسم الخاطئة أثناء الوقوف والجلوس، فالآثار طويلة الأجل لتجاهل هذا يمكن أن تكون متعددة ، ولكن عادة ما تؤدي إلى مشاكل تآكل العضلات والتهابات المفاصل.
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