6 أسباب لا تعرفها وراء شعورك بالألم فى الجسم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يستيقظ وهو يشعر بالألم فى جميع الجسم، وفى بعض الأحيان لا يعرف السبب، وهناك أسباب مرضية دائمة تسبب الألم المزمن، بينما توجد أسباب عرضية تحدث بسبب برودة الطقس على سبيل المثال، وإليك مجموعة من الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الجسم، وفقا لموقع doctor.

من أعراض نزلات البرد سيلان الأنف، وقد تبدأ فى تجربة الأوجاع بجسمك أثناء تعافيك، وقد تبدأ فى الشعور بالتيبس والألم في عظامك.

العناصر الغذائية الرئيسية لصحة المفاصل تشمل فيتامين (د) وفيتامين (سي) والكالسيوم، ويجب زيادة الأطعمة مثل البروكلي والسبانخ والثوم والفلفل واللوز واللفت والطماطم وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد من الالتهابات، مثل الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.

من المحتمل أن يكون للشعور بالإجهاد والتوتر الشديد تأثير على صحتك الجسدية، حيث إن التوتر المستمر يسبب ألم المفاصل والظهر والرقبة والأكتاف.

يمكن ربط غالبية آلام الرقبة والظهر بوضعية الجسم الخاطئة أثناء الوقوف والجلوس، فالآثار طويلة الأجل لتجاهل هذا يمكن أن تكون متعددة ، ولكن عادة ما تؤدي إلى مشاكل تآكل العضلات والتهابات المفاصل.