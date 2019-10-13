شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنظمة غذائية تساعدك فى التخلص من السليوليت.. أهمها الأناناس والباذنجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السيلوليت هو حالة تحدث للرجال والسيدات فى جميع أنحاء العالم، حيث يتسبب فى حدوث تعرجات فى الجسم يصعب علاجها، ويكون شكلها غير مرغوب فيه، لذا نقدم بعض النصائح حول الوقاية من السيلوليت.

إذا كنت قد جربت العديد من تقنيات الوقاية من السيلوليت وما زلت لم تحصل على نتائج فعالة فربما حان الوقت لتطبيق نظام الوقاية من السيلوليت.

أولاً: من المهم أن تتذكر أن السيلوليت هو حالة شائعة، طبيعية لدى النساء، وكشفت الدراسات الحديثة أن السيلوليت هو أكثر انتشارا فى بعض المجموعات العرقية من غيرها، على سبيل المثال، النسبة المئوية للنساء المصابات بهذه الحالة قليلة فى الصين، فى حين أن 90% من النساء فى سن الإنجاب فى أمريكا اللاتينية يعانين من السيلوليت.

السيلوليت هو حالة يكون فيها الجلد على شكل متعرج يشبه البرتقالة، وعادة ما يصيب الأرداف والفخذين، ولكنه قد يحدث أيضًا فى مناطق أخرى، وتحدث هذه الحالة عندما تدفع رواسب الدهون عبر النسيج الضام أسفل الجلد بشكل عام، إنها حالة جلدية، تحدث بشكل رئيسى عند النساء، ناتج عن تراكم الأنسجة تحت الجلد الدهنية فى مناطق معينة من الجسم.



الاناناس مفيد للتخلص من السليوليت

وقال موقع Steptohealth إن السيلوليت لا علاقة له بالوزن الزائد. وإليك بعض الأفكار للتخلص منه:

السيلوليت يشبه قشر البرتقال على الجلد، وهو ما يسميه الناس نوع الجلد الذى يبدو متجعدًا، إنها واحدة من مضاعفات السيلوليت، ومع ذلك ليس كل شخص لديه سليوليت، ويحدث هذا الاضطراب بسبب تراكم الأنسجة الدهنية تحت الجلد التى تضغط على الجلد، تتكون من نتوءات صغيرة.

وأضاف الموقع أن هناك علاجات فعالة بفضل التقدم فى الطب التجميلى، كما هو الحال مع كل مشكلة صحية يجب أن تعتنى بكامل جسمك من أجل إنهاء السيلوليت، واتباع نظام غذائى جيد، وكذلك حياة نشطة.

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السليوليت

أولاً: إضافة الخضراوات الورقية والخيار إلى نظامك الغذائى

عليك إضافة الخضراوات الورقية، خصوصا السبانخ، لأنها مفيدة بشكل خاص، هذه المواد الغذائية لها آثار مضادة للالتهابات، ومدرات بول ممتازة.

معجون الطماطم هو مساعد مثالى فى سعيكم للتخلص من السيلوليت، قد لا تعرف ذلك لكن الطماطم تحتوى على اللايكوبين، وهو مضاد قوى للأكسدة يمنع الأكسدة، كما أنه يصف السموم التى غالباً ما تلحق الضرر ببشرتك.

يحتوى على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، مما يؤدى إلى إزالة احتباس السوائل، والذى يكون أحد الأسباب الرئيسية للسيلوليت.

يمكن أن يساعد الأناناس أيضًا على التخلص من مظهر قشر البرتقال، لأنه يحتوى على بروميلين، وهو إنزيم يساعد فى تقليل الدهون، فالأناناس مدر للبول طبيعى.

أخيرًا، أدخل التوت البرى، والفراولة، والخرشوف فى نظامك الغذائى، فتعد هذه الأطعمة مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة، كما أن استهلاكها يؤدى إلى بشرة ناعمة خالية من السيلوليت، كما يمكن تناول الزنجبيل، والليمون، والشوفان، والحليب مع الكاكاو النقى، وخبز الحبوب الكاملة، والطماطم، والعدس، والسبانخ، والحليب مع القرفة، والشوكولاتة الداكنة، والكوسة، والجزر، والبصل، والكمثرى .

وينصح الموقع باتباع هذه التوصيات فى نظامك الغذائى، وسترى النتائج، قد لا تكون قادرًا على التخلص منه، لكن يمكنك تقليل السيلوليت، والتى تشبه قشور البرتقال، ولا تنس إضافة التمارين الروتينية إلى نظامك الغذائي.