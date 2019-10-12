صحة ورشاقة

أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة أبرزها الطماطم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم العديد من الأشخاص باتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة التى تتسبب فى الحصول على بعض المشاكل الصحية، كتناول بعض الأطعمة في الصباح على معدة فارغة، فهذا يتسبب فى تعرضك لبعض المشاكل الصحية. 

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على الأطعمة التى يجب علينا تجنب تناولها فى الصباح على معدة فارغة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " Trendyslide ".

 

 

هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعشقون الطماطم، لأنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ولكن تناولها على الريق قد يتسبب فى التعرض أو الشعور بالحموضة، وارتجاع المريء، ولذا تجنب فعل هذا الأمر. 

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يقوم بعض الأشخاص بتناول ثمرة من البرتقال على الريق فى الصباح، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، كالإصابة بالقرحة أو مشاكل فى المريء، لذا إذا كنت تعانى من مشاكل في المعدة فعليك تجنب هذا الأمر. 

 

إذا كنت من عشاق المشروبات الغازية، فتجنب تناولها في الصباح على الريق، لأنها تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر والسرطان، وأمراض القلب، ولذا ينصح بتجنب تناولها سواء في الصباح أو في الليل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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