شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تعالج التهاب الحلق بالبابونج والنعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقلبات الجو وتغيير فصول السنة تنتشر الفيروسات والعدوى ويتعرض الكثيرون للأمراض، خصوصا نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق، لذلك يقدم الخليج 365 طرقا فعالة لعلاج التهاب الحلق، وفقا لما ذكره موقع healthline.

1: الغرغرة بماء الملح الدافئ، حيث إنها تحارب الجراثيم وتقاوم الفيروسات والعدوى وتعمل على تهدئة الالتهاب والألم، وذلك عن طريق كوب من المياه الدافئ مع إذابة معلقة صغيرة من ملح الطعام، وغرغرة الفم لمدة 3 مرات فى اليوم.

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2: خل التفاح، واحد من الطرق الطبيعية التى تعالج التهاب الحلق وتعزز صحة الجهاز المناعى، وذلك عن طريق خلط معلقة من خل التفاح مع العسل الابيض وتناول الخليط مرتين فى اليوم.

3: شاى البابونج، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على علاج التهاب الحلق ونزلات البرد والانفلونزا، وذلك عن طريق تناول شاى البابونج ثلاث مرات فى اليوم.

4: مشروب النعناع، يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والمواد المضادة للالتهاب والتى تحارب الفيروسات والعدوى وتعمل على تهدئة الألم والشعور بالاسترخاء.