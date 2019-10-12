سعر الدولار في مصر اليوم السبت 12 أكتوبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في تعاملات محدودة لدى شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك الكبرى بالمطارات والفنادق ، وبلغ متوسط السعر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والأهلي اليوناني والعربي الأفريقي .

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، بلغ سعر الدولار 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في المصرف المتحد.

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وجاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.26 جنيه للشراء و16.36 للبيع.

وسجل الدولار 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع في بنوك قناة السويس وعودة وكريدي أجريكول وبلوم وبيريوس .

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8% في سبتمبر/أيلول الماضي من 7.5% في أغسطس/آب السابق له. وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 17.80 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع، وبلغ سعر الإسترليني 19.81 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وأيضا استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 53.13 جنيه للشراء و53.72 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.