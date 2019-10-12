أطباق فاكهة للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - قدمي لطفلك بعض أطباق الفاكهة بأشكال مختلفة لتشجيعهعلى تناول الفواكه لما لها من أهمية لصحة الأطفال. «الخليج 365 وطفلك» تعرض لكِ أفكاراً مختلفة لأطباق من الفواكه تعدينها لأطفالكِ بتصاميم متنوعة. الفواكه بتصاميم مختلفة للأطفال النخلة يُساعد الموز الذي يزين الطبق الأطفال على تحسين كفاءة النوم لديهم يوميّاً وزيادة عدد ساعاته خلال الليل، وحمايتهم من الأرق والتقلب الكثير في الفراش.

الكيوي غني بفيتامين ج، المركبات الفينولية والكاروتينات التي تعزز الصحة الجيدة للأطفال وتقلل مخاطر الالتهاب والأمراض. شجرة الدوري قوامها العنب، يقي من التعرض لفقر الدم أو الأنيميا، كما يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يعد أساساً لنمو أجسامهم.

كما أن التناول المنتظم لحبات الـ «بلوبيري»، يساعد على منع تلف الحمض النووي والحد من فرص الإصابة بالسرطان في سن مبكرة جداً. الخروف السعيد يتشكل من العنب للتغلب على الإمساك، فهو ملين لأنه يحتوي على حمض عضوي، سكر ونسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان.

كما أن الموز الذي يعطي شكل جلد الخروف، مصدر جيد للبوتاسيوم، الألياف وفيتامين C، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين B6، لذا فهو مفيد للأطفال. القنفذ الشقي القنفذ يعتمد على التوت البري، وهو واحد من الأطعمة الغنية بالطاقة والعناصر الغذائية. فكوب واحد منه، أي ما يعادل 148 غرام يحتوي على 24٪ من المواد المغذية وأهمها فيتامين C، و36٪ من فيتامين K و 25٪ من المنغنيز، بالإضافة إلى الألياف.

يتكون التوت من حوالي 85٪ من المياه ولديه مستويات منخفضة جداً من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ولكنه غني بالمواد المغذية. Advertisements الإجاصة الطويلة الإجاص يحسن وظيفة الهضم ويقوي العظام وأسنان الأطفال لاحتوائه على فيتامين سي، كذلك نظام المناعة.

يحمي من السرطان وأمراض القلب، بفضل احتوائه على حمض «هيدروكسي سيناميك» الذي يحافظ على الخلايا ويمنع نمو الأورام الخبيثة عليها.

يمنع الإصابة بسكري الأطفال، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين «ك» ومجموعة من فيتامينات «ب» المركبة، وهذه الفيتامينات تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتحافظ على نسبة الأنسولين. الخنفساء المرقطة أولاً احذري من أن يكون طفلك مصاباً بحساسية الفريز الذي يشكل قوام الخنفساء.

تساعد الفراولة على الحفاظ على الأداء السليم للجهاز العصبي للأطفال، وذلك بفضل فيتامين «سي» واليود.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الفراولة، مثل الفلافونيدات في تجنب كل مشاكل العين تقريباً، وتقوية النظر والوقاية من جفاف العين والضمور البقعي. العنكبوت البرتقالي اصنعيه من حبات السفندي الصغيرة. تحتوي هذه الفاكهة على فيتامين «ب6» الذي يمكن أن يسبب نقصه في الجسم الغثيان والإصابة بالاكتئاب.

كما يساهم فيتامين «أ» الموجود في اليوسفي في الحفاظ على رطوبة شعر البنات، وذلك من خلال تعزيز إنتاج الدهون.

يحافظ فيتامين «ج» المتوفّر في اليوسفي أيضاً على الكولاجين الذي يدخل في تكوين الشعر. القطة المذهولة هذه القطة تتألف من المانغو الذي يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين «ب 6»، ويندرج ضمن الأغذية المعززة للدماغ والتفكير، فيساهم في تحسين الوظيفتين المعرفية والعصبية للدماغ.

يمنع الاختلال والاضطراب العصبي والنفسي أيضاً.

المانجو من الفواكه المحسّنة لنفسية الأطفال وأمزجتهم. إذ يحسّن المانجو من نوم الأطفال ويريح الدماغ جيدا أثناء النوم. الأسد الطيب يمد اليوسفي الجسم بنصف الكمية التي يحتاجها تقريبا من فيتامين A، ولهذا الفيتامين فوائد صحية جمة، حيث يعتبر مهماً جداً للنظر، خصوصاً للأطفال، وأي نقص في هذا الفيتامين قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى.

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