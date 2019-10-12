طرق لتفرقي بين توأميك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - من أصعب الأسئلة التي تعترض والدي التوائم، كيف تميزان بينهما؟ بالنسبة للأهل يكون الاختلاف واضحاً، ولكن أحياناً يصعب الشرح، حينها قد يعمد البعض إلى الإدلاء باقتراحاتهم التي تشمل مقارنات جسدية غالباً، كأن يقولوا إن لأحدهما وجهاً طويلاً أو رأساً كبيراً، على الأرجح أن ذلك لن يضر، وهما رضيعان ولكن عندما يكبران، سيؤثر ذلك سلباً على تعزيز ثقتهما بأنفسهما حول طلتهما. الخبيرة: «جيسيكا بومفورد» من Mother & Baby، أم لثلاثة أطفال ومؤلفة كتاب its twins! Now what؟. تعلمك كيف تتبعين هذه الطريقة... كيف تفرقين بين توأميك؟ ابحثي عن وحمة في جسد أحدهما.

إذا كان توأماك متشابهين بشكل كبير، اتخذي إجراء آخر، مثل إبقاء سوار المشفى أو طلاء إصبع أحدهما أو ابتياع ملابس مفصلة لهما خصيصاً كقبعة أو معطف. Advertisements انتبهي إلى الاختلاف في جسدهما وشخصيتهما. في بداية الأمر قد يكون صعباً، إلا أنك ستلاحظين الاختلافات سواء بالطباع والردود بشكل كبير. ركزي على كل طفل بشكل منفصل حتى تتضح لك الاختلافات أكثر.

ساعدي الأقارب ممن يجدون صعوبة في التمييز بينهما لتجنب الإحراج وقومي بتذكيرهم بكيفية التمييز وحثهم على العثور على اختلافات بينهما بأنفسهم. حاولي عدم مناداتهما بترتيب معين دائم لأسميهما، لتعزيز فرديتهما. اعملي على إلباس توأميك ملابس مختلفة، أو إن فضلت إلباسهما الزي نفسه، اتركي علامة تمييز، مثل جراب بلون مختلف.

وعند لقاء الغرباء، ألفتي نظرهم إلى أمور مميزة فيهما، مثل هل رأيت قبعة .... الحمراء الجديدة؟ أو هل تصدقين كيف أصبح طول شعر... منذ آخر لقاء لكما؟

من المهام الضرورية لوالدي التوأمين، تحديد اسم الطفل صاحب الصورة فور التقاطها.

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