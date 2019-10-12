كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - كانت النساء قديماً يعرفن أنهن قد حملن بمجرد انتهاء الجماع، اعتقد الأطباء أن في الأمر مبالغة أو نوعاً من الخرافات، وذلك لأن العلم الحديث لا يستطيع تحديد الحمل بهذه السرعة، ولكن بعد دراسات عميقة توصل العلماء إلى أن الحمل من الممكن أن تكتشفه المرأة بنفسها بعد الجماع بقليل من خلال العلامات التالية والتي يشرحها الدكتور مفيد الطويل استشاري طب النساء والولادة... بعض علامات الحمل بعد الجماع طول مدة هزة الجماع تعني أن المرأة قد حملت.

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بالنسبة للمرأة. لا يزيد عن نصف درجة. Advertisements حدوث ألم بسيط في أسفل البطن أو جانبه بسبب اختراق الحيوان المنوي للبويضة، تكتشفه المرأة الحساسة. ارتفاع مستوى البطن قليلاً تراه العين الخبيرة.

ظهور شعيرات بيضاء في البول. نزول قطرة دموية صغيرة وغير ملحوظة من المهبل ناتجة عن التلقيح والإخصاب.

ألم في أسفل الظهر بعد الجماع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تعرفين أنك حملت بمجرد انتهاء الجماع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.