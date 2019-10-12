بعيدًا عن السلبيات.. سن اليأس يعود عليكِ بهذه الفوائد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدُّ سن اليأس والمعروف أيضًا باسم انقطاع الطمث، بمثابة كابوسٍ لكل سيدة، فعلى الرغم من ميزته في تخليص السيدات مما تسببه الدورة الشهرية من انزعاج، إلا أنّه عادةً ما يصاحبه الكثير من الأعراض المؤرقة، بما في ذلك تقلب المزاج والشعر الخفيف والهبات الساخنة، بالإضافة إلى جفاف المنطقة الحساسة.

ومع ذلك وعلى عكس ما قد تتوقعين، يصاحب سن اليأس أيضًا بعض الفوائد والميزات والتي نكشفها لكِ في السطور القادمة:

لا مزيد من الصداع الهرموني

عادةً ما ينتج الصداع الهرموني عن خللٍ في الهرمونات، وتقّلب مستويات هرموني الأستروجين والبروجسترون، وخاصةً خلال فترة الدورة الشهرية.

ووفقًا لإحدى الدراسات، تعاني أكثر من 70% من السيدات من الصداع النصفي الذي يرتبط بالدورة، ولكن في سن اليأس وفترة انقطاع الطمث، تتزن مستويات هرموني الأستروجين والبروجسترون وتقل بمعدلٍ يساعد في عدم الإصابة بذلك الصداع.

حماية من الأورام الليفية الرحمية

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هذه الأورام غير سرطانية، ولكنها عادةً ما تسبب آلامًا في الساق ومشاكل في المثانة، كما تساهم في الدورة الشهرية الكثيفة، وتزداد فرص الإصابة بتلك الأورام نتيجة ارتفاع مستويات الأستروجين في الجسم، ولكن مستويات هذا الهرمون تنخفض بعد سن اليأس، وتقلل من فرصة الإصابة بالأورام الليفية الرحمية.

دفعةٌ من الطاقة

وفقًا للعديد من الخبراء، تزداد حيوية الكثير من السيدات بعد انقطاع الطمث، ويكّن أكثر طاقةً ونشاطًا.

وبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، يُخلصك سن اليأس من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية والتي تسبب عدة أعراضٍ مزعجة، أبرزها التقلص الشديد وآلام الجسم والتغييرات الحادة في النفسية.