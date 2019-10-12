شكرا لقرائتكم نوبل للطب لـ3 علماء اكتشفوا كيفية تأقلم الخلايا مع الأوكسجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منحت جائزة نوبل للطب للعام 2019، اليوم الاثنين، إلى الأميركيين وليام كايلين وغريغ سيمنزا، والبريطاني بيتر راتلكيف، مكافأةً على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأوكسجين المتوافرة ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.

وقال مجلس "نوبل" في "معهد كارولينسكا" بحيثيات القرار، إن "أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون، إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأوكسجين بقيت لغزاً لفترة طويلة".

وأضاف: "تكافئ جائزة نوبل هذه السنة أعمالاً كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأوكسجين المتقلب" في الجسم.

وترتبط هذه الآليات خصوصا بالأورام السرطانية التي تعتمد في نموها على كمية الأكسجين في الدم خصوصا بعض السرطانات التي تتطور بسرعة مثل الكبد وتستهلك الكثير من الطاقة ما يؤدي إلى حرق كل الأكسجين المتوافر حولها.

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وأضافت لجنة نوبل "تركز جهود كثيفة في المختبرات الجامعية وشركات الصيدلة حاليا على تطوير أدوية قادرة على التدخل عند مراحل مختلفة للمرض من خلال تشغيل آلية التقاط الأكسجين أو تعطيلها".

والاكتشافات التي حققها العلماء الثلاثة "تشكل إنجازا كبيرا في علم وظائف الأعضاء، وقد مهدت الطريق لاستراتيجيات جديدة واعدة لمكافحة فقر الدم والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى"، حسب مجلس جائزة "نوبل".

ويعمل كايلين في معهد هاورد هيوز الطبي في الولايات المتحدة فيما يدير سيمنزا برنامجا لأبحاث الأوعية في معهد جونز هوبكنز للبحث حول هندسة الخلايا. أما راتكليف فهو مدير البحث في معهد فرانسيس كريك في لندن ومعهد تارغت ديكسوفري في اكسفورد.

وسيتقاسم العلماء الثلاثة الجائزة النقدية البالغ قدرها 9 ملايين كرون (918 ألف دولار). ويتسلم الفائزون في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل ميدالية ذهبية وشهادة وشيط بقيمة الجائزة.

يذكر أن هذه هي الجائزة رقم 110 في هذه فئة الطب التي تمنح منذ عام 1901. وفي العام 2018 فاز بالجائزة الأميركي جيمس ب. أليسون والياباني تاسوكو هونجو على أبحاثهما حول العلاج المناعي التي أثبتت فعاليتها في معالجة السرطانات القوية.