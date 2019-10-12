مُعجب يُطارد مغنية بوب يابانية بطريقة ذكية والشرطة تتحفظ عليه

استخدم رجل قُبض عليه للاشتباه في ملاحقته مغنية بوب انعكاسات المشاهد في أعينها بالصور «سيلفي» التي شاركت بها على وسائل التواصل الاجتماعي و«غوغل ستريت فيو» للعثور على المكان الذي تعيش فيه، بحسب تقرير لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، حيث ورفضت شرطة طوكيو التعليق على تفاصيل التحقيق لكنها أكدت اليوم (الجمعة) أن هيبيكي ساتو البالغ من العمر 26 عاماً اعتقل في 17 سبتمبر (أيلول) للاشتباه في قيامه بسلوك غير لائق فيما يتعلق بالمطاردة والتسبب في إصابة المرأة البالغة من العمر 20 عاماً.

وقال مسؤول بالشرطة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القضية كانت مرتبطة بالتقارير حول مطارد واستخدامه للمشاهد المنعكسة من حدقة عين المغنية للعثور عليها، ووصفت الشرطة ساتو بأنه «معجب متعطش».

وأفادت وسائل إعلام يابانية هذا الأسبوع بأن التفاصيل الظاهرة في حدقة عين المغنية استخدمت لتحديد محطة القطار التي ترددت عليها. وقالوا إن ساتو نظر إلى الصور الأخرى التي تشارك بها، مثل شقتها، لمعرفة مكان إقامتها.

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وتقول الشرطة إن ساتو تسبب بأضرار جسدية للمرأة.

وحذرت «طوكيو شيمبون»، وهي صحيفة يابانية يومية، من خلال تقرير نشرته عن قضايا المطاردة، القراء من أن صورهم الشخصية غير الرسمية قد تظهر المباني المحيطة بهم التي ستسمح للناس بتحديد مواقعهم.

ولا تزال مشكلة التسلل عبر الإنترنت تتفاقم منذ سنوات عدة، حيث يستخدم المجرمون القرصنة والتفعيل السري للميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الوسائل لتعقب ضحاياهم.

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