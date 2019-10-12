شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور رامى العنانى يوضح المفهوم الحقيقى للبوتكس للفنانة نسرين أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقب طبيب المشاهير الذى تم منحه للدكتور رامى العنانى لم يأت من فراغ، فقد استطاع أن يغير مفهوم التجميل لدى العديد من الفنانات والنجمات، ومن ضمن الفنانات الفنانة نسرين أمين التى كانت تعتقد دائما إن أى إجراء تجميلى فى الوجه يؤثر على جماله.

لكن الدكتور رامى العنانى استشارى جراحة التجميل، وأحد أهم جراحى التجميل فى مصر والعالم العربى والمدرب الوحيد للنحت الأيونى فى الوطن العربى وأفريقيا، أوضح للفنانة نسرين أمين أهمية إجراء بعض الخطوات التجميلية للمحافظة على جمال الوجه، كما كشف لها عن مواطن جمالها، وما تحتاجه من بعض الإجراءات للمحافظة على جمال وجهها ونضارته.

وأكدت الفنانة نسرين أمين عدم تفضيلها للفيلر والبوتكس وعمليات التجميل التى تتسبب فى نفخ مناطق فى الوجه أو الجسم، لكنها تفضل فقط أن تحصل على بعض الفيتامينات من أجل نضارة بشرتها، لكن الدكتور رامى العنانى أوضح لها أن الكثيرين لديهم فكرة خاطئة عن عمليات التجميل، وهى أنها تتسبب فى تغيير كبير فى ملامح الوجه وهذا غير حقيقى تماما، لافتاً إلى أن هناك ما يسمى التجميل المحمود وهو الذى يضفى جمالا على الوجه ويحافظ عليه دون تغيير فى ملامحه.

وفى جو من المرح أكد الدكتور العنانى أن الفنانة نسرين أمين لا تحتاج إلا بعض الإجراءات التجميلية البسيطة، والتى ستضفى جمالا على جمالها التى تتمتع به، مشيراً إلى أنها ستحتاج لبعض الخطوات التجميلية على الوجه واليدين، لاسيما أنها فنانة تتمتع بقدرتها على التقمص الشديد، وقدرتها الفائقة على التعبير بملامح وجهها، وفى تلك اللحظات عضلات الوجه ترهق الجلد بشكل زائد، فما تحتاجه هو مجرد حماية من تأثير عضلات الوجه التعبيرية على جلد البشرة على المدى الطويل.

وأوضح الدكتور رامى العنانى أن مادة البوتكس تعتبر أفضل علاج على مستوى العالم للوقاية والحماية من تأثير عضلات الوجه على جلد البشرة، ويؤخر تحويل الخطوط التعبيرية الي خطوط ثابته،عن طريق حقن كميات خفيفة منه على بعض المناطق فى الوجه مثل منطقة الجبهة والوجنتين، مشيرا إلى أن هناك من يسىء استخدام تلك المادة فى التجميل فيؤثر على تعبيرات الوجه أو يؤدى إلى انعدامها، وهذا لا يعنى أن تلك المادة بها عيب، لكن الخطأ فى استخدمها بشكل سيئ.



5 خطوات تجميلية قدمها الدكتور رامي العناني للفنانة نسرين أمين

خطوات تجميلية خضعت لها نسرين أمين:

وأعلن الدكتور رامي العناني أن هناك بعض الخطوات التجميلية التي ستخضع لها نسرين أمين لعل أولها على ظهر اليدين حيث تم حقن الفيلر المحفز الذي يساعد على امتلائها وإخفاء أى اثر للعروق في اليد والاوتار ويضفي حيوية وجمال على اليدين .

أما بالنسبة للبشرة فقد تم إجراء بعض الخطوات التجميلية عليها منها البوتكس عن طريق حقنه بكميات بسيطة للوقاية من تأثير عضلات الوجه على البشرة على المدى البعيد، كما انه ويؤخر تحويل الخطوط التعبيرية الي خطوط ثابته.

وهناك ايضا تكنولوجيا متطورة جدا تسمى "راديو فراكونسي" تتمثل في استخدام ابر بموجات ترددية معينة وهي احدث من الليزر تساعد على أضفاء جمال على البشرة بشكل عام خاصة في منطقة الوجه او الرقبة، حيث تجعل منطقة الرقبة مشدودة بشكل طبيعي وصحي للغاية، مع اخفاء اي اثار للحبوب في الوجه.



انواع تكنولوجيا "راديو فراكونسي"

ولفت الدكتور رامي العناني إلى أن تكنولوجيا "راديو فراكونسي" تنقسم الي نوعين النوع الاول هو Micro Needle RF والذي يختص بالأنسجة العميقة في البشرة، والنوع الثاني يسمى Fractional RF وهو المختص بالخطوط السطحية، وقد خضعت الفنانة نسرين امين للنوع الثاني لان بشرتها تحتاج لبعض الاجراءات التجميلية البسيطة، وهو عبارة عن مجموعة من الجلسات على البشرة بدون اي ألم، وهي لا تتعدى الثلاث جلسات تجعل البشرة مشدودة بشكل افضل، وتساعد على تحفيز الكولاجين والحماية من ظهور خطوط رفيعة في الوجه .

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ومن ضمن الإجراءات التجميلية التي مرت بها الفنانة نسرين امين ايضا "التقشير الماسي" على البشرة والذي ساعد على التخلص من الجلد التالف او الميت، حيث يعمل الجهاز عن طريق الشفط ويقوم بإزالة اي شوائب تسد مسام الجلد في البشرة ويجعل الجلد يتنفس، وجاهز لإستقبال مجموعة من الفيتامينات الهامة للبشرة مثل فيتامين ج والذي يساعد على تفتيح البشرة، وهيرونك اسيد لترطيب البشرة، و الساليسيليك اسيد والذي يقوم بتقشير خفيف جدا للبشرة و يقوم بتنشيف اي حبوب اسفل الجلد.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب التجميل وتنسيق القوام وشد الجلد يمكنك الاطلاع على صفحة مستشفى الدكتور رامي العناني عبر "فيس بوك":

www.facebook.com/DrRamyAlanany

أو عبر الأنستجرام:

www.instagram.com/drramyalanany

عنوان مركز الدكتور رامي العناني (سيمويا):

٦ أبراج الشركة السعودية - شارع النزهة - أمام دار الدفاع الجوي - مصر الجديدة

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