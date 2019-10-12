كلمات خالدة لأول رائد فضاء إماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ دولة الإمارات مع عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى أرض الوطن، السبت، مرحلة جديدة في مسيرة الريادة والتمكين في مجال الفضاء واكتشافاته العلمية.
ويعد نجاح المهمة نقطة تحول مفصلية في مشروع الإمارات الفضائي، وباكورة التطورات التي ستتلاحق في هذا المجال.
وستشكل الخبرات العلمية التي اكتسبها هزاع المنصوري لبنة أساسية في برنامج إعداد كوادر وطنية تشارك في رحلات الفضاء المأهولة للقيام بمهام علمية مستقبلية متنوعة من أجل ابتكار حلول للعديد من التحديات والمساهمة في تحسين حياة البشر على سطح الأرض.
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