عقد قران داخل العناية المركزة في مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في مصر

حرصت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في مصر، على إدخال البهجة والسرور على قلب مريضة بغرفة الرعاية المركزة، من خلال إشراكها بحضور حفل عقد قران ابنها داخل غرفة الرعاية.
وأعلنت إدارة المستشفى، أنها استقبلت سيدة مسنة وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وحجزها بوحدة العناية المركزة، إلا أن ذلك تزامن مع موعد إتمام عقد قران ابنها على عروسه، فكانت هناك حالة من الحزن تسيطر على الابن ووالدته.
وقامت إدارة المستشفى بتنظيم احتفالية بواسطة العلاقات العامة، على أن تكون هناك حالة من الهدوء داخل المستشفى وإتمام الإجراءات داخل غرفة الرعاية لإدخال السرور على المريضة التي شهدت حالتها تحسنا كبيرا.
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