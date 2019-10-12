شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء لا تتوقعها تحدث فى جسمك عند ممارسة الرياضة بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يقومون بذلك إما لفقدان الوزن أو لبناء العضلات، لكن الرياضة لا تقتصر فقط على هذين الأمرين، فهناك أشياء أخرى تحدث فى جسمك عند ممارسة الرياضة بانتظام نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقا لما نشره موقع "تايمز أوف انديا".



الرياضة

１- ألم العضلات

بعد ممارسة الرياضة يحدث ألم فى العضلات، لأن عضلاتك تعمل على إصلاح جميع التمزقات الصغيرة التي تسببت فيها الرياضة، وعند التمرين تحدث تمزقات صغيرة فى العضلات تساعدها على النمو أكبر وأقوى عندما تلتئم، لذلك ، عندما ترفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية ، فأنت تمزق عضلاتك بالفعل، ولكن لا داعي للقلق إذا كنت تؤدي تمارينك بالطريقة الصحيحة.

２- هضم الطعام بشكل أفضل

التمرينات مفيدة للغاية في تنظيم حركة الأمعاء، كلما حافظت على نشاطك البدنى، كلما تحسنت عملية الهضم، و يحدث هذا لأن التمارين الرياضية تقلل من الوقت الذي يستغرقه الطعام في المرورعبرالأمعاء الغليظة ويقيد كمية الماء التي يتم امتصاصها من البراز في الجسم. كلما قلت كمية الماء التي يتناولها جسمك من البراز، كلما سهلت حركة الأمعاء.

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３- تحسين وظيفة الدماغ

الرياضة تزيد من معدل ضربات القلب، مما يحسن تدفق الدم إلى المخ، وهو ما يحسن التركيز والانتباه لديك، علاوة على ذلك ، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحميك من أمراض مثل الشلل الرعاش ومرض الزهايمر وكذلك يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

４- النوم بشكل افضل

تشيرالدراسات إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة يوميًا تزيد من جودة نومك بنسبة 65٪، ويعتقد أن هذا له علاقة مع انخفاض درجة حرارة الجسم بعد التمرين، كما أنه يزيل التوتر عن جسمك ويساعدك على النوم بشكل أسرع.