شكرا لقرائتكم خبر عن للساونا العديد من المزايا الصحية للجسم.. فما هي؟ والان مع التفاصيل
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن للساونا العديد من المزايا الصحية للجسم، ويعتبر متعة للنفس أيضاً، إذ يساعد على محاربة التوتر النفسي والشعور بالاسترخاء.
وأوضح المركز الألماني أن حمامات الساونا تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتحسين الدورة الدمية، وتمثل تدريبا جيدا لجهاز القلب الوعائي، وتساعد على تنظيف البشرة من البثور، والشوائب، وتسهم في تجديد خلايا البشرة.
وتساعد حمامات الساونا أيضاً على الاسترخاء العضلي، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية.
وتعد حمامات الساونا مفيدة أيضاً للمرأة أثناء الدورة الشهرية، إذ ترخي عضلات الرحم وتحد من آلام الحيض.
لذلك ينصح المركز بزيارة حمامات الساونا بانتظام إذا لم توجد موانع طبية مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، ودوالي الساقين، ومرض الجلد المعروف باسم "الوردية" Rosacea، ونوبات الربو الحادة.
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