شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب حساسية الطعام وأعراضها؟ والان مع التفاصيل

تعد حساسية الطعام رد فعل طبيعيا للجهاز المناعي، وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض حساسية الطعام، وأهم أنواع الأطعمة التي تسبب الحساسية.

أسباب حساسية الطعام:

تنتج حساسية الطعام عند الأطفال نتيجة البروتينات التي توجد في البيض والفول السوداني، واللبن والقمح والصويا.

تكون حساسية الطعام عند البالغين ناتجة عن تناول البروتينات التي توجد في الجمبري والكابوريا، والفول السوداني والسمك والجوز.

قد تنتج حساسية الطعام بسبب وجود متلازمة الحساسية الفموية الناتجة عن حبوب اللقاح، وعادة تصيب الأشخاص الذين يعانون من حمى القش الموسمية، ولهذا توجد أنواع معينة من الخضراوات والفواكه والمكسرات تثير الحساسية الفموية، ما يتسبب في تنميل الفم وظهور أعراض الحساسية.

تناول أطعمة معينة قبل ممارسة التمارين الرياضية قد يؤدي إلى الإصابة بالدوار والحكة، ولهذا يجب الحرص على الابتعاد عن تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة.

أعراض حساسية الطعام:

الشعور بالغثيان والألم الشديد والتقلصات بالبطن، والتي قد يصاحبها القيء والإسهال.

الشعور بعدم الاتزان عند تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تسبب الحساسية.

ظهور تورم في بعض مناطق الجسم مثل اللسان والوجه والشفاه، بالإضافة إلى التهابات الحلق.

إصابة الجلد بالالتهابات والطفح الجلدي، ما يتسبب في ظهور الحكة الجلدية.

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عند الإصابة الشديدة بحساسية الطعام يصاب المريض بضيق التنفس.

قد تؤثر حساسية الطعام على الجهاز التنفسي، ما يتسبب في احتقان الأنف والعطس والكحة مع الشعور بالتعب.

أهم الأطعمة التي تسبب حساسية الطعام

أهم الأطعمة التي تسبب حساسية الطعام:

المأكولات البحرية تعد من الأطعمة التي تتسبب في الإصابة بالحساسية لدى البعض، خاصة أنواعا معينة من الأسماك مثل سمك التونة والسلمون، وأيضا المحار والجمبري والكابوريا.

الحليب البقري يتسبب في الإصابة بالحساسية، خاصة لدى الأطفال والرضع.

القمح والغلوتين المستخدمين في تصنيع البسكويت والمكرونة وأنواع من الخبز، يتسببان للبعض في حساسية الطعام وظهور أعراضها.

بعض أنواع الفواكه مثل الفراولة والموز والتي تكون أعراضها عادة على هيئة حكة جلدية.

عند تناول البعض المكسرات قد تظهر أعراض الحساسية، ومنها ألم البطن والغثيان، ولهذا يجب التعرف على نوع الطعام الذي يتسبب في الإصابة بالحساسية.

الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا قد تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية لدى البعض، وقد تظهر أعراض حساسية الصويا على الرضع الذين يتناولون تركيبات غذائية معينة تحتوي على الصويا.

الفول السوداني أيضا من الأطعمة التي تسبب حساسية الطعام.

البيض يعد من أشهر الأطعمة التي تتسبب في حساسية الطعام لدى الكبار والصغار، خاصة لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين.