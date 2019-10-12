شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدي عند الرجال من أنواع السرطان التى تصيب الرجال بشكل نادر، وعادة ما يتم تشخيصه فى وقت متأخر، مما يؤثر على سرعة العلاج، ولأن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدى نتعرف على أبرز أعراضه عند الرجال، وفقاً لموقع medical news today من خلال الفيديو التالى. ـ وجود ورم فى منطقة الثدى. - كتلة فى الثدى، عادة ما تكون غير مؤلمة. Advertisements - تراجع حلمة الثدى وتقرحات وتفريغ السوائل. -تجعد الجلد على الثدى. -احمرار الجلد على الثدى أو الحلمة. إذا انتشر السرطان، فقد تشمل الأعراض الإضافية: -تورم فى الغدد اللمفاوية، فى أو بالقرب من منطقة الإبط. -ألم الثدى. -آلام العظام.

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