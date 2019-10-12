شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض تسبب شعورك الدائم بالبرد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الأشخاص يشعرون بالبرد أكثر من غيرهم، وربما يحدث بشكل طبيعى لكن فى بعض الحالات هناك مجموعة من الأمراض تسبب الشعور الدائم بالبرد، وفقاً لموقع " Real possiblites".



البرد

أمراض تسبب الشعور بالبردفقر الدم

قد يكون السبب وراء تجمد اليدين والقدمين هو فقر الدم، وهي حالة ليس لديك فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية لحمل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم.

فقر الدم قد يجعلك تشعر بالتعب والضعف، وتشمل الأعراض الأخرى اصفرار الجلد وشحوبه وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق في التنفس، والصداع.

ونقص فيتامين ب 12 ونقص الحديد يمكن أن يسبب فقر الدم ويؤدي إلى الشعور بالبرد، المصادر الجيدة لهذا الفيتامين هي الدجاج والبيض والأسماك والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

مرض السكري من النوع الثانى

يمكن أن يسبب مرض السكري فقر الدم وأمراض الكلى ومشاكل الدورة الدموية، والتي يمكن أن تؤدي إلى شعور الشخص بالبرد، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الأعصاب واعتلال الأعصاب المحيطية، قد تكون هناك إشارة تحذير إذا كانت قدميك باردتين ولكنها ليست باردة عند اللمس.

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مرض الكلي

غالبًا ما يؤدي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بأمراض الكلى، مما يعني أن كليتك لا تعمل كما ينبغي لتصفية دمك، يمكن أن تتراكم النفايات إلى مستويات خطيرة، والتي يمكن أن تسبب انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية.



البرد

مرض الشريان المحيطي

مرض الشريان المحيطي هو مشكلة شائعة في الدورة الدموية حيث تضيق الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى أطرافك ،

وهذا المرض يمنع الأطراف، عادة ساقيك، من تلقي تدفق الدم الكافي .

مضاعفات الدواء

قد تجعلك بعض الأدوية تشعر بالبرد كأثر جانبي، بما في ذلك حاصرات بيتا المستخدمة لأمراض القلب.