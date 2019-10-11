ماذا تعرف عن أمراض المناعة الذاتيه وأسباب الإصابة بها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحارب نظام المناعة الجراثيم الضارة والأشياء الأخرى التي يجب ألا تكون في الجسم، في بعض الأحيان يحدث خطأ ما ويهاجم الأنسجة السليمة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب وتلف المفاصل والأعصاب والعضلات والجلد وأجزاء أخرى من الجسم.
ووفقا لموقع" webmd" يعتقد الباحثون أن هناك سببان وراء الإصابة بأمراض المناعة الذاتية الأول جينات وراثية والسبب الآخر اضطراب الهرمونات خاصة عند السيدات .
يبدأ عادةً في الأطفال أو المراهقين، يحدث ذلك عندما يقتل جهازك المناعي الخلايا الموجودة في البنكرياس والتي تنتج الأنسولين.
داء كرون والتهاب القولون التقرحي نوعان من مرض التهاب الأمعاء، حيث تهاجم دفاعات جسمك الأمعاء وتسبب الالتهابات وآلام البطن والنزيف، ويحدث مرض كرون عادة في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة والقولون ، بينما تكون جامعة كاليفورنيا في بطانة القولون.
ويتضمن العلاج الأدوية المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية والأدوية لإبطاء نظام المناعة لديك.الذئبة
يصيب هذا المرض عدة أجزاء من جسمك في نفس الوقت.
ويمكن أن تشمل الأعراض ألم المفاصل ، والحساسية للضوء ، ومشاكل في الكلى ، والتعب الشديد، وقد تصاب أيضًا بطفح جلدي على خديك وأنفك.
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