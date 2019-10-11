شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن أمراض المناعة الذاتيه وأسباب الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحارب نظام المناعة الجراثيم الضارة والأشياء الأخرى التي يجب ألا تكون في الجسم، في بعض الأحيان يحدث خطأ ما ويهاجم الأنسجة السليمة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب وتلف المفاصل والأعصاب والعضلات والجلد وأجزاء أخرى من الجسم.

ووفقا لموقع" webmd" يعتقد الباحثون أن هناك سببان وراء الإصابة بأمراض المناعة الذاتية الأول جينات وراثية والسبب الآخر اضطراب الهرمونات خاصة عند السيدات .

وأمراض المناعة الذاتية هى : التهاب المفاصل الروماتويدييؤثر اضطراب المناعة الذاتية هذا على المفاصل ويسبب تورمًا وألمًا، بمرور الوقت ، قد يؤدي الالتهاب إلى تلف الغضاريف والعظام ، ولا يمكنك تحريكها أيضًا، والتهاب المفاصل الروماتويدي أيضا يمكن أن يسبب مشاكل في القلب والرئتين، الأدوية يمكن أن تساعد في الأعراض وتبطئ المرض. التهاب الفقار اللاصقيؤثر هذا النوع من التهاب المفاصل غالبًا على العمود الفقري ، ولكنه قد يكون أيضًا في صدرك وعنقك وفخذيك وركبتيك، كما يسبب الألم وقد تنضم عظامك في نهاية المطاف وتجعل من الصعب عليك تحريك تلك المناطق. مرض السكر النوع 1 يبدأ عادةً في الأطفال أو المراهقين، يحدث ذلك عندما يقتل جهازك المناعي الخلايا الموجودة في البنكرياس والتي تنتج الأنسولين. Advertisements