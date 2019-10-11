شكرا لقرائتكم خبر عن الساركويد.. مرض مناعى يهاجم السيدات أكثر من الرجال.. تعرف على أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمراض المناعية تعد من المشاكل الصحية التى قد لا يعرف لها سبب فى الاصابة أو مهاجمتها للجسم لاحداث خلل بالجهاز المناعى، ونتيجة لعدم علم الكثيرين بهذه الأمراض فقد تظهر أعراض الإصابة دون أن يعرف المريض ولا يعطى لها اهتماما مما يؤدى إلى تفاقم المرض.

من بين هذه الأمراض المناعية النادرة مرض "داء الساركويد"، ووفقا لموقع " mayoclinic" وهذا المرض يتصف بنمو التجمعات الدقيقة للخلايا الالتهابية في أيّ جزء من الجسم.

وفي معظم الحالات يصيب المرض الرئتين والعقد اللمفاوية، و قد يمتد تأثير هذا المرض ليؤثر على القلب والعينين والجلد والمفاصل.

وحتى الآن لا يعرف الأطباء المتخصصين الأسباب وراء الاصابة بهذا المرض النادر والمناعى، ولكن البيئة لها عامل كبير فى الاصابة بهذا المرض من خلال المواد الكيميائية والغبار التى يمكن أن تكون مسؤولة عن تكوين الورم الحبيبي لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي.

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ولم يتوصل أيضا العلماء لعلاج لهذا المرض وقد يزول من تلقاء نفسه.

ويلجأ الكثير من الاطباء لوصف أدوية الكورتيزون للتخلص من الأعراض والسيطرة على المرض لعدم التأثير على أعضاء أخرى.

ويعد مرض الساركويد من الأمراض النادرة حيث أكدت العديد من الدراسات أنه لا يصيب سوى 40 شخص من كل 100 ألف ويصيب النساء أكثر من السيدات، وتتمثل أعراض الاصابة فى كحة جافة أو الم شديد فى المفاصل و الارهاق المستمر والتعب وضيق النفس وتورم العقد الليمفاوية وصفير الصدر.

ويمكن للساركوميد إصابة العينين دون ظهور أي أعراض ويجب فحصه دوريا فى حالة حدوث جفاف شديد فى العين أو تشويش الرؤية أو حكة وحرقة وحساسية الضوء.