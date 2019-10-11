تعرّفي مع اختصاصية التغذية ماري بيل حرب على كيفية محاربة السمنة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفلُ العالم سنويًا في 11 من أكتوبر باليوم العالمي لمكافحة السمنة، والتي باتت تشكل عبئًا كبيرًا سواءً من الناحية الصحية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، بخاصة مع انتشار ظاهرة التنمر التي تؤثر سلبًا على من يعاني من هذه المشكلة.

وقد اتخذ من هذا التاريخ موعدًا سنويًا للترويج لأزمة السمنة، ونشر الوعي حول هذه الآفة وسبل علاجها والمحافظة على حياة من يمتلك وزنًا زائدًا.

الفيديو المُرفق، تعرض خلاله اختصاصية التغذية ماري بيل حرب السبل الكفيلة لحل هذه المشكلة، والحصول على حياة خالية من الأمراض التي تفرضها السمنة.