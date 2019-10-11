متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفلُ العالم سنويًا في 11 من أكتوبر باليوم العالمي لمكافحة السمنة، والتي باتت تشكل عبئًا كبيرًا سواءً من الناحية الصحية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، بخاصة مع انتشار ظاهرة التنمر التي تؤثر سلبًا على من يعاني من هذه المشكلة.
وقد اتخذ من هذا التاريخ موعدًا سنويًا للترويج لأزمة السمنة، ونشر الوعي حول هذه الآفة وسبل علاجها والمحافظة على حياة من يمتلك وزنًا زائدًا.
الفيديو المُرفق، تعرض خلاله اختصاصية التغذية ماري بيل حرب السبل الكفيلة لحل هذه المشكلة، والحصول على حياة خالية من الأمراض التي تفرضها السمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّفي مع اختصاصية التغذية ماري بيل حرب على كيفية محاربة السمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.