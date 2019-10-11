الغناء يساعد على إفراز هرمونات السعادة والحب

قال فولفغانغ بوسينغر إن للغناء فوائد صحية جمّة، فهو مهم للتنفس من ناحية، ويحارب التوتر النفسي من ناحية أخرى.

وأوضح أخصائي العلاج بالموسيقى، أن الغناء يحسّن التنفس ويمد الجسم بالأوكسجين، كما يساعد على إفراز هرمون السعادة "سيروتونين،" وهرمون الحب "أوكسيتوسين".

وأضاف بوسينغر أن الغناء يحقق أفضل تأثير عندما يكون جماعياً، كما في الكورال مثلاً.

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