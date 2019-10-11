تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك دايت شوفان



مقادير بان كيك دايت شوفان

- الشوفان : نصف كوب (مطحون)

- حليب : كوب

- البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (غير مملحة مذوّبة / بكمية إضافية بحسب الحاجة)

- سكر : ملعقة كبيرة

- دقيق : نصف كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- مربى التوت : حسب الرغبة (للتقديم)

طريقة تحضير بان كيك دايت شوفان

انقعي الشوفان بالحليب في وعاء كبير لمدة 10 دقائق حتى يلين الشوفان.

اسكبي الزبدة فوق الشوفان ثمّ أضيفي البيض والسكر. قلّبي حتى تتداخل المكونات.

زيدي الدقيق، الملح، البيكنج باودر والقرفة وقلّبي من جديد. غطّي المزيج واتركيه يرتاح لحوالي 5 دقائق.

حمّي مقلاة غير لاصقة على حرارة متوسطة وأضيفي إليها القليل من الزبدة وادهنيها.

اسكبي حوالي ملعقتين كبيرتين من مزيج البان كيك في وسط المقلاة. عندما تظهر الفقاعات على الوجه، اقلبيها واتركيها تتحمّر من الجهة الثانية.

ارفعي القطعة من المقلاة ثمّ أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية. قدّمي البان كيك بارد أو ساخن بجانب المربى.

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