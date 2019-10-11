مخاطر نفسية وجسدية لختان الإناث... اعرفيها فى اليوم العالمى للفتيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ختان الإناث من العادات القديمة التى توارثها الكثيرون ولكنها تسبب مخاطر نفسية وجسدية على الفتيات، ويعتبر النزيف والاكتئاب أبرزها ، وفى اليوم العالمى للفتيات نقدم المخاطر النفسية لختان الإناث وتأثيره نفسيا وجسديا وفقا لما ذكره موقع psychological 1: يسبب ختان الإناث ألما شديدا فى المنطقة التناسلية وقد يسبب النزيف نتيجة قطع الأوعية الدموية أو الشرايين الخاصة بالمنطقة التناسيلة، وقد يسبب ذلك الموت ويترك أثر نفسى على الفتاة.

ختان 2:يسبب ختان الإناث تورم الأعضاء التناسيلة نتيجة التعرض لعدوى والتهابات . Advertisements 3: نتيجة ختان الإناث تتعرض الفتيات لمشاكل بولية عديدة ومنها ألم شديد أثناء خروج البول مع التورم والالتهاب. 4: مع الوقت يسبب ختان الاناث افرازات مهبلية والشعور بألم وحكة شديدة فى المنطقة. 5:يسبب نقص الرغبة الجنسية والشعور بألم شديد ونقص فى الافرازات المهبلية. 6:يترك ختان الاناث أثر كبير على الصحة النفسية عند النساء ومنها الشعور الدائم بالتوتر والقلق وعدم الثقة فى الأخرين، وقد يصل الأمر للاكتئاب.

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