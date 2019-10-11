تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك للنباتيين

القاهرة - لايف ستايل

مقادير بان كيك للنباتيين

- طحين : كوب وربع

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : كوب وربع

- الزيت : ملعقة كبيرة طريقة تحضير بان كيك للنباتيين 1. انخلي الطحين واخلطيه مع السكر والبيكنج باودر والملح في وعاء. 2. اخلطي الماء والزيت في وعاء. 3. صبي خليط الزيت فوق خليط الطحين واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً. 4. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. Advertisements 5. صبي حوالي ربع كوب من خليط البان كيك واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تتحمر ثم اقلبيها على الجهة الأخرى لتتحمر. 6. قدميها ساخنة مع الفواكة والعسل أو الكريمة وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك دقيق الشوفان المميز تعرفي علي طريقة تحضير وافل الشوفان والعسل

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