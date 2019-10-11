تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الجمبري

القاهرة - لايف ستايل

مقادير شوربة الجمبري

- الروبيان : نصف كيلو (منظف ومقشر)

- الماء : 4 اكواب

- مرق دجاج : 4 اكواب

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- كريمة الطبخ : كوب (سائلة)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة طريقة تحضير شوربة الجمبري احضار قدرٍ مناسب الحجم ووضع الزيت النباتي فيه وإضافة البصل والزبدة فيه وتقليب البصل حتى يتحمر.

إضافة الروبيان إلى القدر وتركه على النار حتى يتحمر الروبيان.

إضافة مرق الدجاج إلى المكونات السابقة.

إضافة معجون الطماطم ومسحوق الفلفل الأحمر، وتركه على نار هادئة لما يقارب 15 دقيقة.

تصفية الشوربة بمصفاةٍ من كل المكونات الأخرى.

إعادة الشوربة إلى النار وإضافة الروبيان المقطع إليها وتركه لينضج على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة.

إضافة عصير الليمون الحامض مع الكريمة، وتركها لحوالي خمس دقائق ثم تقديمها ساخنة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار بالشبت والبصل تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالبصل والمايونيز

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