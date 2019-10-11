تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة البحر مع الكريمة



مقادير شوربة البحر مع الكريمة

- السلمون : 40 gr

- الروبيان : 40 gr

- كلمار : 40 gr

- الفلفل الأحمر الحلو : 25 gr

- الفلفل الأخضر : 25 gr (حلو)

- الفلفل الأصفر : 25 gr

- البصل الابيض : 30 gr

- حليب : 200 ml

- كريما : 200 ml (طازجة)

- مرق السمك : 300 ml

- نشاء الذرة : 15 gr

- زيت الزيتون : 20 ml

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- البهار الأبيض : رشّة (حسب الرغبة)

طريقة تحضير شوربة البحر مع الكريمة

1- يُفرم البصل الأبيض، ثم يُقلّب مع زيت الزيتون لمدّة دقيقتين، في مقلاة عميقة توضع على نار هادئة. ويُضاف فيليه السمك والروبيان والكلمار والفلفل بأنواعه، بعد تقطيع المكوّنات إلى مكعّبات صغيرة، ثمّ تُقلى لمدّة أربع دقائق.

2- يُسكب الحليب بعد أن تحمّر المكوّنات قليلاً، فالكريما ومرق السمك.

3- يُترك هذا المزيج على نار خفيفة حتّى يغلي، ثمّ يُنثر الملح والبهار، ويُضاف نشاء الذرة، بعد تذويبه في ربع كوب من الماء.

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