تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة ثمار البحر



مقادير شوربة ثمار البحر

- الروبيان : 100 غراماً (ذي الحجم الجامبو)

- الروبيان : 100 غراماً (ذي الحجم العادي)

- لحم السلطعون : 70 غم

- أصداف البحر : 70 غم

- صعتر : 5 غرام

- الثوم : 10 غم

- البصل الأخضر : 10 غم

- الحبار : 10 حبات (المنظف)

- البروكولي : 300 غراماً

- مرق : 2 ليتر (مرق المأكولات البحرية)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : 10 غم (مجروش)

- الزعفران : 2 غرام

- الزبدة : 10 غم

- البقدونس : 10 غم

طريقة تحضير شوربة ثمار البحر

1. ضعي في الخلاط كلاً من: الروبيان بحجميه، ولحم السلطعون، وأصداف البحر، والصعتر، والثوم، والبصل. اضربي هذه المكونات، حتى يتشكّل خليط ناعم.

2. احشي حبات الحبار بخليط المأكولات البحرية، واغلقيه باستخدام شيش خشب صغير، وضعيه في فرن ساخن، مع مراقبة عملية النضج.

3. اسلقي البروكولي في مرق المأكولات البحرية، وانثري التوابل، وأضيفي كريما الطهي إليه، كما الزعفران والحبار والزبدة والبقدونس. وحين تغلي الشوربة، قدميها مع الخبز المحمص.

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