تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الفطر مع الكالاماري والخضار



مقادير شوربة الفطر مع الكالاماري والخضار

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة (المجفف)

- الماء : 4 اكواب وربع

- شوربة الفطر : 1 pcs (مغلف)

- الجزر : 1 pcs (متوسطة الحجم من الجزر٬ مقطّعة إلى مكعّبات صغيرة)

- البازلاء : نصف كوب (المثلّجة٬ المذوّبة)

- البصل الأخضر : ملعقتان كبيرتان (المفروم)

- الكالاماري : 300 gr

طريقة تحضير شوربة الفطر مع الكالاماري والخضار

1. باستخدام سكّين حاد، تُقَطَّع أنابيب الكالاماري من جهة واحدة لتصبح مسطّحة. ومن ثمّ تُقَطَّع على شكل مربّعات أو قطع ماسية وتوضَع جانبًا.

2. يُحَمّى زيت الزيتون في مقلاة متوسطة الحجم غير لاصقة وتُضاف قطع الكالاماري وتُطهى على نار متوسطة لمدة 4-5 دقائق أو حتى تنضج قطع الكالاماري ويتبخّر الماء.

3. تضاف الأوريغانو ويُحَرَّك المزيج لعدة ثوانٍ ومن ثم تُضاف الماء وشوربة الفطر. يحرَّك المزيج حتى ثم يُترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.

4. تُضاف البازيلا والجزر ويُترَك المزيج على نار خفيفة لمدة 5 دقائق ويُحرَّك من حين إلى آخر.

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5. يُضاف البصل الأخضر ويُحَرَّك المزيج ثم يُقَدَّم.

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