تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الذرة بالحليب

القاهرة - لايف ستايل

مقادير شوربة الذرة بالحليب

- البطاطس : 2 حبة (متوسطة الحجم مقشرّة ومقطّعة)

- البطاطا الحلوة : 2 حبة (متوسطة الحجم مقشرّة ومقطّعة)

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الذرة : 3 اكواب (مجمدة)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- مرق خضار : 5 اكواب

- حليب جوز الهند : كوب

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- البصل الأخضر : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين) طريقة تحضير شوربة الذرة بالحليب في قدر ضعي البطاطس بنوعيها، كوبي الذرة، الثوم، البصل، الملح ومرق الخضار.

ضعي القدر على نار متوسطة حتى يغلي وتنضج تماماً قطع البطاطس.

ضعي المكونات في البلندر واطحنيها جيداً.

أعيدي الخليط المطحون إلى القدر وأضيفي حليب جوز الهند والخل الأبيض وكوب الذرة المتبقي.

اخلطي المكونات على نار هادئة حتى تغلي.

زيني بالبصل الأخضر عند التقديم. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الذرة بالملفوف طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بدقيق الذرة والليمون الشهية

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