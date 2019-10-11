تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الشكشوكة التركية بالجبن

القاهرة - لايف ستايل

مقادير الشكشوكة التركية بالجبن

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة (حارّ)

- الفلفل الاحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- فلفل رومي : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة فرماً ناعماً)

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- جبن فيتا : كوب (مفتّت)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم فرماً ناعماً) طريقة تحضير الشكشوكة التركية بالجبن حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

في مقلاة مقاومة للحرارة المرتفعة على نار متوسطة، سخّني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. أضيفي البصل والثوم وقلّبي المزيج لحوالي 3 دقائق.

أضيفي الفلفل الأحمر الحار، البابريكا والفلفل الرومي. قلّبي المزيج لحوالي دقيقة.

أضيفي الطماطم وخفّفي النار. اغلي المزيج لحوالي 5 دقائق ثمّ أطفئي النار.

إصنعي 3 فجوات في مزيج الطماطم واكسري في داخلها البيض.

اتركي المقلاة على النار لـ6-10 دقائق حتى ينضج البيض.

أضيفي جبن الفيتا على الوجه. وزيّني بالبقدونس. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير رول اللحمة المفرومة بالبيض طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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