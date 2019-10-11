تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الذرة المهروسة بالجبن

القاهرة - لايف ستايل

مقادير شوربة الذرة المهروسة بالجبن

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الذرة : علبتين (مهروسة)

- حليب : ربع كوب

- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير شوربة الذرة المهروسة بالجبن 1. ضعي الزيت في قدر واسع على النار المتوسطة وأضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى البصل. 2. أضيفي الذرة المهروسة والحليب وقلبي حتى تتجانس المكونات. 3. خففي النار واتركي الخليط حتى يغلي. Advertisements 4. أضيفي الجبن والفلفل الأسود والملح واتركي القدر على النار لمدة 20 دقيقة حتى يذوب الجبن وتتجانس المكونات. 5. ضعي الشوربة في أطباق وزيني الوجه بجبن الشيدر وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الذرة بالملفوف طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بدقيق الذرة والليمون الشهية

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