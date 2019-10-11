تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الذرة بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير شوربة الذرة بالكريمة

- الذرة : علبتين (مُصفَّية من الماء ومغسولة)

- ماء ساخن : 6 اكواب

- مرق دجاج : 2 مكعب

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم، ومفروم ناعم)

- كريمة الطبخ : كوبان (سائلة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة تحضير شوربة الذرة بالكريمة 1. سخني الزبدة وزيت الزيتون في قدر ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل. 2. أضيفي الثوم مع الاستمرار بالتحريك ثم أضيفي مكعبات مرقة الدجاج والأوريغانو والفلفل الأسود والملح مع التحريك. 3. أضيفي حبوب الذرة المصفاة وحركي جيدا. 4. أضيفي الكريما والماء الساخن واتركي الخليط ليغلي على نار هادئة حتى يصبح قوامه كثيفا. Advertisements 5. اسكبي الشوربة وانثري بعض من حبات الذرة على وجه الطبق للتزيين. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الذرة بالملفوف طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بدقيق الذرة والليمون الشهية

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