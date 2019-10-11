شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين زيادة الوزن والسمنة بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السمنة هي حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الجسم، والتى يكون لها آثار ضارة على صحتك، ويشعر الشخص المصاب بالسمنة بالضغط الشديد على مفاصله، وقد يؤدي ذلك إلى الألم الشديد في بعض الأحيان، فالسمنة تضع ضغطًا شديدًا على القلب وتتسبب في ارتفاع مستوى ضغط الدم .



الفرق بين السمنة و زيادة الوزن الفرق بين السمنة و زيادة الوزن ووفقا لتقرير موقع "ncib" غالبا ما تستخدم كلمة السمنة وزيادة الوزن معا، ولكن على الرغم من انهم قد يكونا متشابهين لكنهما ليسا متماثلين.

والفرق بين الاثنين هو عادة مع مؤشر كتلة الجسم وهو مقياس الدهون التي يتم حسابها مع وزن الشخص بالنسبة لعمره وطوله.

وعلى الرغم من أن كلا الشرطين يشيران إلى الدهون الزائدة والوزن ، إلا أن طرق التحكم في كليهما قد تكون مختلفة.

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ومن المهم ملاحظة أن حالة زيادة الوزن التي لم يتم فحصها يمكن أن تؤدي إلى حالة السمنة، فإذا نظرنا إلى قيم مؤشر كتلة الجسم بشكل عام ، فإن الشخص الذي لديه مؤشر كتلة الجسم بين 25-30 يعتبر زيادة في الوزن بينما قيمة مؤشر كتلة الجسم عندما تصل إلى أكثر من 30 تعني السمنة، بينما يبلغ متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم يقع بين 18.5 إلى 25.5.



لماذا من المهم معرفة الفرق بين السمنة وزيادة الوزن ؟ لماذا من المهم معرفة الفرق بين السمنة وزيادة الوزن ؟ لأن السمنة مرض مزمن، فيعتبر الشخص الذي لديه مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40 شخصًا مصابًا بالسمنة ، وغالبًا ما ينصح بإجراء جراحة لعلاج البدانة، ولكن إذا كان مؤشر جسمك يدل على زيادة الوزن فقط، فقد يعني ذلك أنك على الجانب الصحي.

السمنة هي ببساطة زيادة الوزن، ولكن فى مرحلة زيادة الوزن فإن الدهون في الجسم وخاصة حول البطن ، ليست جامدة كما يحدث عندما يتم الوصول إلى مرحلة السمنة.

لذلك، يلعب حجم الخصر دورًا مهمًا في معرفة مؤشر كتلة الجسم لديك ومعرفة ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.





ابدأ بفحص مؤشر كتلة الجسم بمجرد معرفة ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.



يمكنك وضع خطة مناسبة لفقدان الوزن.



عندما يتعلق الأمر بالسمنة ، فإن تناول السعرات الحرارية ليس هو الشيء الوحيد الذي يجب فحصه.



قد تحتاج إلى مساعدة من المحترفين ووضع خطة حمية وممارسة تمارين رياضية.



القيام بروتين من التمارين اليومية مع مراعاة حالة الجسم التي قد تتأثر بسبب حالة السمنة.

نصائح لتفادى السمنة