أعدي أطباقك الغنية بالفاكهة أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - كثير من النساء لا يدركن فائدة هذا الكم الملون من الفاكهة، يستسغن طعمه، وينبهرن بألوانه فقط. عادة ما يكتفين بتناول الفاكهة طازجة، ولكن منعاً للروتين، خاصّة للحوامل، هذه بعض الأطباق من الفواكه السهلة التحضير ستفيدك أيضاً في غذائك أثناء الحمل....

أطباق من الفاكهة خلال الحمل

أرز بالمانغو

ضعي في وعاء على النار ربع كوب من الأرز. أضيفي إليه الحليب بالتدريج مع التحريك. قد يستهلك قدراً غير معين منه، على طريقة عمل الـ «روزيتو»، ويفضل أن يكون بلا سكر، فتعتمدين بذلك على حلاوة الفاكهة. لا تنسي أن تضيفي ماء الورد على وجبتك المفيدة. وبعد الاستواء، أضيفي فاكهتك المختارة، وقد تكون المانغو المقطعة مثلاً. حركي المزيج، ثم صبيه في الطبق.

فوائد المانغو

غني بالفيتامين C من أجل تسهيل امتصاص جسم الحامل للكالسيوم الذي يحفّز نمو عظام الجنين وأسنانه.

من أجل تسهيل امتصاص جسم الحامل للكالسيوم الذي يحفّز نمو عظام الجنين وأسنانه. يحتوي على الحديد الذي يساعد في تكوين كريات الدم الحمراء ويجنّب الحامل خطر الأنيميا.

كما أنه يعالج الإمساك.

بيتزا التين

أعدي عجينة البيتزا التقليدية التي تتكون من الطحينن الماء والزيت. يمكنك الاستعانة بالجاهزة منها، مديها وادخليها الفرن. وبعد الاستواء أضيفي إليها نوع المربى الذين ترغبين به، ثم قطعي التين وصفيه بشكل أنيق على الوجه ورشي البيتزا باللوز المقطع.

فوائد التين

يحتوي التين على نسبةٍ عاليةٍ من حمض الفوليك وفيتامين ب، وهما مسؤولان عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويساعدان على نمو مخ الجنين.

بيتزا التفاح

أعدي عجينة البيتزا التقليدية التي ترغبين بها، ثم ضعي التفاح المقطع على نار هادئة مع القليل من السكر الأسمر وما ترغبين به من القرفة. قبل الوصول إلى درجة الاستواء، ارفعي شرائح التفاح وصفيها على العجينة. ضعيها في فرن 180 درجة لـ30 دقيقة.

فوائد التفاح

يعطي الحامل الطاقة اللازمة، ويخفف من الإرهاق الجسدي والذي بدوره يساعد في إمدادها الطعام إلى الجنين عبر الحبل السري.

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بيض بالفراولة

تأكدي أنك ستستسيغين طعم هذا الطبق الصباحي، وما عليك إلا قلي البيض المضاف إليه القليل من الملح، ثم صفي شرائح الفراولة الطازجة فوق البيض، كما ترين في الصورة.

فوائد الفراولة

تحتوي على كمية من الفولات الذي ينصح بتناوله أثناء فترة الحمل، لأنه يساعد على نمو الحبل الشوكي للطفل ويقي من بعض التشوهات الخلقية.

سلطة الفاكهة بالخضار

هذا الطبق الساحر، أعديه بوضع أي نوع من الفاكهة التي ترغبين بها، وكما ترين في الصورة، اخترنا التوت البري، أضفناه إلى الخضار، مثل أوراق الجرجير الصغيرة، ثم أضيفي مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون والقليل من القرفة.

فوائد التوت

يستخدم أيضاً كمخفف للغثيان والتقيؤ اللذين تصاب بهما الحامل، ويقلل نسبة الإجهاض، وذلك لأنه ينشط الدورة الدموية ويقويها، فهذا يساعد على توصيل المواد الغذائية للجنين، فيحافظ على صحته.

تارت السفرجل

اطبخي قطع السفرجل على النار، مع القليل من السكر ثم امزجي نصفها مع العجينة الرخوة التي أعددتها مسقاً، وصبيها في قالب معدني، ثم صفي بقية قطع السفرجل التي وصلت إلى درجة الاستواء، وصفيها على وجه القالب، ثمّ ضعي الصينية في فرن متوسط الحرارة لـ30 دقيقة.

فوائد السفرجل

يعطر رائحة عرق البدن عند الحامل، كما أن اللب المسلوق أو المشوي لفاكهة السفرجل بمثابة علاج جيد ومضاد للقيء، كما أنه مفيد للواتي يعانين قرحة في المعدة، أو المصابات بارتفاع ضغط الدم.