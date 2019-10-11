كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - اختيار اسم المولود الجديد خطوة ليست سهلة، لأن الأم تريد اسماً مميزاً للقادم العزيز، والأب يريد اسماً ليس مثل كل الأسماء، خاصة للمولود الأول، لأنه سيكنى به. لذلك جمعنا لك هذه الأسماء التركية للأولاد فتابعيها: أسماء أولاد تركية ألتان: ويعني الفجر الذهبي المشرق. أنجين: ويعني العميق. إيزل: الخلود والأبدية. إيمري: الصديق أو الأخ الكبير. بوراك: أصله عربي ويعني البريق. باران: ويعني المطر. بيراك: يعني الواضح والصافي. يمكن أن يطلق على الجنسين. بيرم: يعني المبارك أو العيد، وهو من الأسماء القديمة التي وصلت إلى البلاد العربية. أصبح متداولاً فيها، خاصة في فترة الحكم العثماني. إينال: يعني الشخص المساعد والمخلص، له مقابله في اللغة العربية لو حذف منه حرف الـ «إ»، فيصبح ينال، ويعني يحصل على ما يريد. Advertisements إيمير: إسم تركي مأخوذ من الاسم العربي « أمير»، ويعني السيد المطاع صاحب السلطة وابن الملك. رسلان: ويعني الأسد الشجاع وهو اسم مخفف من «أرسلان». ينتشر الاسم في لبنان تحديداً، وقد وصل على البلاد العربية إبان الحكم العثماني. زيدي: ويعني الزيادة والنماء، يقابله بالعربية «زيد». سيردار: وهو اسم رتبة عسكرية تركية. كيرال: ويعني الملك أو القائد الأعلى، وصاحب الهيبة والمكانة. ياور: يعني الحارس ويمكن أن يأتي مركباً، فيصبح ي«أور الدين».

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