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أسماء أولاد تركية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً -  اختيار اسم المولود الجديد خطوة ليست سهلة، لأن الأم تريد اسماً مميزاً للقادم العزيز، والأب  يريد اسماً ليس مثل كل الأسماء، خاصة للمولود الأول، لأنه سيكنى به. لذلك جمعنا لك هذه الأسماء التركية للأولاد فتابعيها:

 

أسماء أولاد تركية

silhouette of palm trees during sunset

  • ألتان: ويعني الفجر الذهبي المشرق. 

clear blue body of water

  • أنجين: ويعني العميق.

top view photography of grey spiral staircase

  • إيزل: الخلود والأبدية.

two girls standing on seashore

  • إيمري: الصديق أو الأخ الكبير.

  • بوراك: أصله عربي ويعني البريق.

clear glass frame

  • باران: ويعني المطر.

gray and brown rocks

  • بيراك: يعني الواضح والصافي. يمكن أن يطلق على الجنسين.

green pine tree with fireflies

  • بيرم: يعني المبارك أو العيد، وهو من الأسماء القديمة التي وصلت إلى البلاد العربية. أصبح متداولاً فيها، خاصة في فترة الحكم العثماني.

two hands

  • إينال: يعني الشخص المساعد والمخلص، له مقابله في اللغة العربية لو حذف منه حرف الـ «إ»، فيصبح ينال، ويعني يحصل على ما يريد.

person wearing red and white coat

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  • إيمير: إسم تركي مأخوذ من الاسم العربي « أمير»، ويعني السيد المطاع صاحب السلطة وابن الملك.

lion stand on soil

  • رسلان: ويعني الأسد الشجاع وهو اسم مخفف من «أرسلان». ينتشر الاسم في لبنان تحديداً، وقد وصل على البلاد العربية إبان الحكم العثماني.

pouring water on person's hands

  • زيدي: ويعني الزيادة والنماء، يقابله بالعربية «زيد».

  

man walking on brown grass field

  

  • سيردار: وهو اسم رتبة عسكرية تركية.

  

 

silver-colored crown on top of white wood

  •  كيرال: ويعني الملك أو القائد الأعلى، وصاحب الهيبة والمكانة. 

  

 

  

 

  

man with steel and chainmail armor holding sword

  • ياور: يعني الحارس ويمكن أن يأتي مركباً، فيصبح ي«أور الدين».

1tbwn_3_450.jpg

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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