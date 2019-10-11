أفلام الأطفال في صالات السينما في جدة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - قدمت السينما السعودية باقة متنوعة من أفلام الأطفال المشبعة بقصص بطولية مختلفة، لتترك بذلك بصمة مميزة في حياة أبنائنا الصغار، لذلك فقد اصبحت السينما إحدى الخيارات المتوفرة للأسرة السعودية كونها من الأدوات المهمة لبناء ثقافة الطفل، إلا أن استفادة الطفل الحقيقية من هذه الأداة مرهونة بإشراف الوالدين على هذا النشاط الممتع واختيارهما للفيلم المناسب بعناية والأهم مناقشة الأحداث لاحقاً مع أطفالهم.

في التالي نستعرض بعضاً من أفلام الأطفال في دور السينما بجدة: أفلام للأطفال في صالات السينما السعودية ذا ليون كينج The Lion King أحداث الفيلم: يخوض الشبل «سيمبا» رحلة طويلة مع العالم والذات بعد موت والده «موفاسا» غدراً على يد «سكار» شقيقه الطامع في السلطة في سبيل بسط نفوذه على صخرة العزة، ويعيش هائماً على وجهه إلى أن تلوح في الأفق رياح تغيير الماضي الأليم، فيهرب أمير أسد شاب من مملكته فقط لمعرفة المعنى الحقيقي للمسؤولية والشجاعة.

مدة العرض: 120 دقيقة. سبايدر مان فار فروم هوم Spider-Man: Far From Home أحداث الفيلم: الرجل العنكبوت بعيدًا عن الوطن يذهب «بيتر باركر» وأصدقاؤه في عطلة صيفية إلى أوروبا، حيث يجد «بيتر» نفسه في محاولة لإنقاذ أصدقائه من يد الشرير المعروف باسم «ميستيريو».

مدة العرض: 130 دقيقة. Advertisements توي ستوري 4 Toy Story 4 أحداث الفيلم: كان «أودي» (صوت توم هانكس) واثقاً دائماً من مكانته في العالم ، أولويته هي رعاية طفله، سواءً كان ذلك من «آندي» أو «بوني». لذلك عندما أعلن «فوني» (صوت توني هيل) المحبوب الجديد للمشروع الحرفي الذي تحول إلى لعبة، أنه سلة مهملات وليس لعبة، يأخذ «وودي» على عاتقه أن يظهر لـ Forky سبب احتضانه لكونه لعبة. بعد أن أصبح كلا من «وودي» وفريقه ضمن ألعاب الطفلة «بوني»، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهي الشوكة «فوركي» التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول «وودي» وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها لـ «بوني»، وأثناء رحلته يقابل اللعبة «بو» التي فُقدت في الجزء السابق، وتبدأ إقناع «وودي» بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد «وودي» نفسه مشتتاً بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بـ «فوركي» إلى «بوني».

مدة العرض: 100 دقيقة ذا كويين كورجي The Queen's Corgi أحداث الفيلم: تدور أحداث The Queen's Corgi حول مغامرة Rex، أكثر الكلاب المحببة للملك البريطاني الذي يفقد عشيرته ويتعثر مع الكلاب من جميع الأنواع التي تواجه وتحارب بعضها البعض. خلال رحلته الملحمية للعودة إلى الملكة، «ريكس» يقع في الحب ويكتشف نفسه الحقيقي.

مدة العرض: 95 دقيقة. ذا انجري بيردز موفي2 The Angry Birds Movie 2 أحداث الفيلم: تبدأ احداث ذا انجري بيردز موفي2 عندما يحاول الملك «ليوناردو» ملك جزيرة الخنزير الانتقام من الطيور الغاضبة بعدما دمروا موطنه في معركة استعادة بيضهم منه، يكون هناك في هذه الأثناء «زيتا» الطائر الأرجواني الغامض، والمتعب من حياته في جزيرة جليدية نائية، وتهددهم جميعاً بخططها الخاصة للغزو.

مدة العرض: 100 دقيقة.

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