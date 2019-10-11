شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة الجوع هي السبب الرئيسي في الإصابة بالسمنة.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يشعر بالجوع، وهناك من يشعر بالجوع في أوقات متأخرة من الليل، بل هناك من يشعر بالجوع أثناء النوم، وتعتبر مشكلة الجوع هي السبب الرئيسي في الإصابة بالسمنة.

هذا ما أكدته الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، من خلال التقرير التالي وتبين أسهل الطرق للتغلب على مشكلة الجوع من أجل القضاء على السمنة.



3 مميزات لعشب الجرسينيا

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن الجوع الدائم مشكلة شائعة تؤرق جميع مرضى السمنة، فإذا لم يتحكم المريض في شهيته زاد وزنه، ولكن هناك من يتعامل بشكال خاطئ مع هذه المشكلة، بالحرمان من الطعام وهو أخطر أسلوب متبع يؤدي إلي حدوث مشاكل مضاعفة أكثر من السمنة الطبيعية، لأن الحرمان من الطعام يؤدي في النهاية إلي زيادة الرغبة في تناول كل ما هو ممنوع فمن المعروف إن أي شئ ممنوع مرغوب، لذا دائما أنصح بالتوازن في تناول الطعام، وأتغلب على تلك المشكلة بتغيير نوعية الطعام وليس الحرمان منه، فبدلا من تناول طعام غير صحي يمكننا أن نتناول الطعام الصحي في أي وقت وبأي كمية، وبالتالي لا يستطيع المريض الشعور بالجوع وفي ذات الوقت لا يزيد وزنه.



3 فوائد لتناول كورس من الحوارق

* كورس التخسيس المناسب للتغلب على الجوع:

واشارت انه يجب مع اتباع نظام غذائي متوازن تناول كورس التخسيس المخصص للتغلب على مشكلة الجوع والذي لابد أن يحتوي على مجموعة من الحوارق والتي تتميز بقدرتها على تفتيت الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم ذات العمر الطويل، وتقلل الشهية، مع تنشيط عملية الايض والحرق في جسم المريض.

واستطردت حديثها قائلة إن كورس التخسيس يجب أن يحتوي أيضا على مجموعة من الالياف العالية التي تساعد على قمع الشهية هذا بالطبع بعد التعرف على الحالة الصحية للمريض، ويجب ان يحتوي كورس التخسيس على نسبة عالية جدا من الجارسينيا فهو مفيد جدا لمن يعاني من شهية عالية،ـ فهو يحتوي على حمض HCA المسئول على محاربة هرمون الياس المسئول عن تخزين الدهون في الجسم ، كما انه يساعد كثيرا على قمع الشهية.

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