جمع 14 مليار دولار لمكافحة 3 أمراض.. وماكرون يشكر الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات مبلغ الـ14 مليار دولار المطلوب لمكافحة الإيدز والسل والملاريا خلال السنوات الـ3 المقبلة متوفراً بفضل تعهدات جهات مانحة عامة وخاصة خلال مؤتمر في فرنسا.



وأعلن بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة هذه الأمراض، خلال مؤتمر للجهات المانحة في مدينة ليون الفرنسية، أنه جرى تخطي سقف المبلغ المطلوب إذ بلغت قيمته 14.02 مليار دولار.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الراعي للمؤتمر أعلن، قبيل ذلك، أن المبلغ المطلوب بات شبه مؤمّن بفضل التزامات جهات مانحة من القطاعين العام والخاص.

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وتوجّه ماكرون بالشكر خصوصاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تعهدها بتقديم 50 مليون دولار للصندوق.

وكان منظمو المؤتمر خلصوا إلى الحاجة لمبلغ 14 مليار دولار لاحتواء انتشار هذه الأمراض الثلاثة بحلول 2030، ما من شأنه إنقاذ أرواح 16 مليون شخص وتجنيب العالم 234 مليون إصابة جديدة بحلول 2023.

وزاد عدد من البلدان مساهمتها أو أصبحت من الجهات المانحة للمرة الأولى، خصوصاً في أفريقيا، على ما أشار الرئيس الفرنسي عند اختتام الحدث الذي جمع نحو 700 مندوب.